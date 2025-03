Guida TV Sky Cinema e NOW: Dolittle, Martedi 4 Marzo 2025

Martedì 4 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Dolittle", un’epica avventura con Robert Downey Jr. e Antonio Banderas. Il celebre medico, dotato dell’incredibile capacità di comunicare con gli animali, intraprende un viaggio straordinario verso un’isola misteriosa per trovare una cura destinata alla regina Vittoria. Tra creature esotiche, pericoli e momenti di grande comicità, il film regala uno spettacolo visivo incantevole e adatto a tutta la famiglia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Gran Torino", un capolavoro di Clint Eastwood che racconta la toccante storia di Walt Kowalski, un veterano di guerra burbero e solitario che stringe un’insolita amicizia con un giovane ragazzo asiatico del suo quartiere. Tra razzismo, redenzione e senso di giustizia, il film è un potente ritratto della società americana contemporanea, con un'interpretazione magistrale del leggendario regista e attore. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Il tesoro dell'Amazzonia", un’avventura mozzafiato con Dwayne "The Rock" Johnson e Christopher Walken. Un cacciatore di taglie viene incaricato di ritrovare il figlio di un miliardario scomparso nella giungla brasiliana, ma finirà per imbattersi in tesori nascosti, tribù misteriose e un pericoloso criminale locale. Un mix di azione, umorismo e paesaggi spettacolari.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Show Dogs - Entriamo in scena", una divertente spy-comedy ambientata nel mondo delle competizioni canine. Max, un rottweiler agente dell’FBI, deve infiltrarsi sotto copertura in un concorso di bellezza per cani per sventare un traffico illegale di cuccioli. Tra risate e avventure rocambolesche, il film è perfetto per grandi e piccini. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Chaos", un action-thriller ad alta tensione con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. A Seattle, un detective esperto e una giovane recluta devono fermare una banda di rapinatori che sembra sempre un passo avanti alla polizia. Tra inseguimenti mozzafiato e colpi di scena, il film tiene alta l’adrenalina fino all’ultimo minuto. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "L'ombra delle spie", un thriller coinvolgente con Benedict Cumberbatch ispirato a una storia vera. Nel pieno della Guerra Fredda, un uomo d'affari inglese viene reclutato come spia per conto della CIA e si ritrova coinvolto in una pericolosa rete di intrighi internazionali. Una pellicola intensa, che combina suspense e storia con grande maestria.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Amore a seconda vista", una commedia romantica con un tocco di soprannaturale. Un romanziere si risveglia improvvisamente in una realtà alternativa in cui la donna della sua vita, Olivia, non lo riconosce più. Determinato a riconquistarla, dovrà trovare il modo di farle rivivere la loro storia d’amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Saturno contro", un dramma emozionante diretto da Ferzan Ozpetek con un cast corale d’eccezione, tra cui Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La storia di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro affronta una tragedia inaspettata, portando a galla segreti, fragilità e legami profondi. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Noi e la Giulia", una brillante commedia di e con Edoardo Leo, affiancato da Luca Argentero, Claudio Amendola e Anna Foglietta. Tre quarantenni insoddisfatti della loro vita decidono di cambiare rotta e aprire un agriturismo, ma dovranno fare i conti con la criminalità organizzata e con sé stessi. Una pellicola divertente e pungente, che racconta il desiderio di ricominciare.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "The Equalizer 3 - Senza tregua", il nuovo capitolo della saga action con Denzel Washington. L’ex agente segreto Robert McCall si è ritirato in una tranquilla cittadina siciliana, ma il suo passato torna a bussare alla porta quando si trova a proteggere i suoi nuovi amici da un’organizzazione criminale spietata. Un film carico di azione e tensione, con spettacolari sequenze di combattimento. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Vermiglio", un dramma storico intenso di Maura Delpero. Nell’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, in un remoto villaggio trentino, l’arrivo di un soldato siciliano disertore sconvolge la routine di una famiglia, portando alla luce antichi conflitti e nuove dinamiche di sopravvivenza. Un film che esplora la resilienza umana e il peso delle scelte in tempi di guerra.





