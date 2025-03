Guida TV Sky Cinema e NOW: Non sono quello che sono, Mercoledi 5 Marzo 2025

Mercoledi 5 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Non sono quello che sono", un adattamento dell'Otello di Shakespeare scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo. Ambientato nel 2001, il film trasporta la tragica vicenda all'interno di un'organizzazione criminale sul litorale romano, esplorando le dinamiche di gelosia, tradimento e vendetta. La trasposizione moderna di questa opera classica promette un'intensa esperienza visiva e drammatica. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "The Blues Brothers", l'irriverente commedia musicale di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd. I due fratelli, per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, decidono di riunire la loro band per un concerto, dando vita a un'esplosiva combinazione di musica, comicità e azione che ha reso questo film un cult senza tempo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Fast & Furious 5", il quinto capitolo della saga action che vede protagonisti Paul Walker, Vin Diesel e Dwayne Johnson. Ambientato in Brasile, il film segue Brian e Dominic che rimettono in piedi il loro team per compiere un furto colossale, regalando adrenaliniche scene d'azione e inseguimenti mozzafiato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "A un metro da te", una toccante love story per teenager con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Nonostante la malattia li costringa a tenere le distanze, due adolescenti si innamorano, trovando il modo di amarsi anche tra le difficoltà e le restrizioni imposte dalla loro condizione. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Fuori controllo", un thriller con Mel Gibson che racconta il desiderio di vendetta di un detective che entra in un mondo malsano per indagare sull'omicidio della figlia, scoprendo verità inaspettate sulla ragazza. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Nella valle della violenza", un western con Ethan Hawke e John Travolta. Un misterioso vagabondo attraversa il deserto per raggiungere una cittadina mineraria e portare a termine una missione di vendetta, in un'atmosfera tesa e carica di suspense.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "E all'improvviso arriva l'amore", una commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Un compositore in crisi creativa decide di mettersi alla ricerca di ispirazione, seguendo il consiglio della moglie, ma si ritrova coinvolto in una storia d'amore imprevista. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Bleed - Più forte del destino", un film che racconta l'incredibile storia del pugile Vinny Pazienza, interpretato da Miles Teller. Dopo un grave incidente, Vinny non si arrende e riesce a tornare sul ring, mettendo in scena una straordinaria lotta per la vita e per il ritorno alla gloria. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Ricchi di fantasia", una commedia di Francesco Miccichè con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Due amanti non possono lasciare i rispettivi compagni per motivi economici, ma una vincita milionaria cambia le loro vite inaspettatamente.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Dolittle", un’avventura epica con Robert Downey Jr. e Antonio Banderas. Il medico in grado di parlare con gli animali intraprende un viaggio verso un’isola leggendaria per trovare una cura per la regina Vittoria. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Gran Torino", un capolavoro firmato Clint Eastwood. Il veterano di guerra Walt Kowalski, interpretato dallo stesso Eastwood, diventa il mentore di un ragazzo asiatico che ha cercato di rubargli l’automobile, dando vita a un'intensa riflessione sulla redenzione e sulla convivenza tra diverse culture.





