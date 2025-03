Guida TV Sky Cinema e NOW: Notting Hill, Domenica 9 Marzo 2025

Domenica 9 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Notting Hill", un'indimenticabile commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant. Il film, diretto da Roger Michell e scritto da Richard Curtis, racconta la storia di William Thacker, un timido librario londinese che vede la sua vita sconvolta dall'incontro con la splendida e celebre attrice americana Anna Scott. Tra situazioni esilaranti e momenti di profonda dolcezza, la loro relazione dovrà affrontare le difficoltà di due mondi completamente diversi. Un classico intramontabile che continua a far sognare gli spettatori. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Mystic River", un capolavoro diretto da Clint Eastwood con Sean Penn e Tim Robbins, vincitori di Oscar e Golden Globe per le loro interpretazioni. Un omicidio scuote un quartiere operaio di Boston, riportando alla luce un trauma d'infanzia che ha segnato per sempre tre amici. Mentre la polizia indaga, le loro vite si intrecciano in un crescendo di tensione, sospetti e verità nascoste. Un thriller drammatico intenso e avvincente. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Spider-Man: No Way Home", il cinecomic dei record con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. Dopo che la sua identità segreta è stata rivelata al mondo, Peter Parker chiede aiuto al Doctor Strange, ma l'incantesimo va storto e apre le porte del multiverso. Un film spettacolare che riunisce volti storici della saga di Spider-Man, regalando emozioni e azione senza precedenti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Troppo Napoletano", una divertente commedia di Gianluca Ansanelli con Serena Rossi e prodotta da Alessandro Siani. Il piccolo Ciro, cresciuto nei vicoli di Napoli, si innamora della compagna di scuola Ludovica. Per conquistare il suo cuore, chiede aiuto a uno psicologo dell’infanzia, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e ricche di tenerezza. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Midway", un epico war movie diretto da Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid. La pellicola racconta la leggendaria battaglia delle Midway del 1942, in cui la Marina degli Stati Uniti riuscì a ribaltare le sorti della Seconda Guerra Mondiale contro il Giappone. Effetti spettacolari, scene di combattimento mozzafiato e un grande realismo storico rendono questo film imperdibile per gli amanti del genere. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Gone - Scomparsa", un avvincente thriller psicologico con Amanda Seyfried. Dopo essere scampata a un tentato rapimento, Jill è convinta che lo stesso criminale abbia ora preso sua sorella. Non creduta dalla polizia, decide di agire da sola in una disperata corsa contro il tempo, affrontando i suoi peggiori incubi.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Lei mi parla ancora", un emozionante film Sky Original diretto da Pupi Avati, con Renato Pozzetto in un ruolo intenso e commovente. Tratto dal romanzo di Giuseppe Sgarbi, il film racconta la struggente storia d'amore tra Nino e Rina, un legame che sopravvive anche alla morte. Un ritratto poetico sulla forza dei sentimenti e della memoria. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Race for Glory - Audi vs Lancia", un appassionante biopic diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl. La storica rivalità tra Lancia e Audi nel Campionato Mondiale di Rally del 1983 prende vita in un film adrenalinico che racconta l'ingegno, la competizione e la determinazione di un’epoca d’oro per l'automobilismo. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Il club dei divorziati", una commedia francese esilarante con Arnaud Ducret. Dopo un divorzio difficile, Ben si ritrova a far parte di un bizzarro gruppo di scapoli che lo aiuteranno a riscoprire il piacere della vita da single tra situazioni surreali e gag irresistibili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Killing Season", un intenso action-thriller con Robert De Niro e John Travolta. Un veterano americano cerca pace tra le montagne dopo la guerra in Bosnia, ma la visita di un ex soldato serbo riaprirà ferite mai guarite, dando il via a un mortale gioco di caccia tra preda e predatore. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "La treccia", un toccante film tratto dal bestseller di Laetitia Colombani. Tre donne, provenienti da continenti diversi, sono unite da un destino comune: lottare contro le ingiustizie e prendere in mano la loro vita.



