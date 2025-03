Guida TV Sky Cinema e NOW: The Watchers - Loro ti guardano, Giovedi 13 Marzo 2025

Giovedi 13 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "The Watchers - Loro ti guardano", un inquietante horror diretto da Ishana Night Shyamalan. La storia segue Mina, una giovane donna che lavora in un negozio di animali e riceve l’incarico di consegnare un pappagallo nei pressi di una foresta remota. Qui, guidata da un’anziana signora fino a un rifugio misterioso, scopre che, al calare della notte, la foresta si popola di creature terrificanti e spietate. Una lotta per la sopravvivenza che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Vacanze romane", il classico intramontabile vincitore di 3 Oscar e 1 Golden Globe con Audrey Hepburn e Gregory Peck. La storia segue la principessa Anna, in visita ufficiale a Roma, che decide di sfuggire ai rigidi cerimoniali per vivere un giorno di libertà tra le strade della capitale. Qui incontra un affascinante reporter americano, con cui condividerà un’avventura indimenticabile tra i monumenti della Città Eterna. Un capolavoro del cinema romantico, diventato leggenda. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro", il secondo capitolo della saga diretta da Marc Webb con Andrew Garfield nei panni dell’iconico supereroe Marvel. Peter Parker deve affrontare nuove minacce e il peso della sua doppia identità mentre il suo rapporto con Gwen si fa sempre più complicato. Ma quando il temibile Electro, interpretato da Jamie Foxx, entra in scena, Spider-Man dovrà superare i propri limiti per proteggere la città di New York in una battaglia spettacolare.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "La Befana vien di notte II - Le origini", un’avventura fantastica con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti. In questo prequel, una giovane orfana dal cuore impavido entra in conflitto con un malvagio barone intenzionato a soggiogare il suo villaggio. Ma l’incontro con una strega gentile cambierà per sempre il suo destino, portandola verso un futuro straordinario fatto di magia e coraggio. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Il risolutore - A Man Apart", un revenge movie adrenalinico con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Un poliziotto della narcotici, devastato dalla perdita della moglie uccisa da un boss del cartello, decide di intraprendere una feroce caccia all’uomo, usando ogni mezzo a sua disposizione per ottenere vendetta. Un thriller d’azione serrato, ricco di sequenze esplosive e tensione costante. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "La spia - A Most Wanted Man", un avvincente spy-thriller con Rachel McAdams e Philip Seymour Hoffman. La trama segue un uomo misterioso che arriva in Germania per rivendicare una fortuna lasciatagli dal padre, attirando subito l’attenzione dei servizi segreti. Mentre le agenzie di intelligence si muovono nell’ombra, le alleanze si fanno sempre più incerte, dando vita a un gioco di spionaggio dal ritmo incalzante.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Le fate ignoranti", il film cult di Ferzan Ozpetek vincitore di 4 Nastri d’Argento, con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Quando il marito muore improvvisamente, Antonia scopre un segreto sconvolgente: l’uomo aveva una relazione con un giovane pittore. Questo incontro inaspettato la porterà a esplorare un mondo nuovo e a mettere in discussione ogni certezza della sua vita. Un dramma intenso e poetico, che racconta con delicatezza l’amore e le sue infinite sfumature. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Into the Storm - La guerra di Churchill", un biopic con Brendan Gleeson nel ruolo di Winston Churchill, premiato con l’Emmy Award. Il film ripercorre le difficili scelte del leader britannico durante la Seconda Guerra Mondiale, alternando momenti di grande strategia politica a frammenti della sua vita privata, segnata da profondi tormenti e sacrifici. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Doggy Style", una commedia politicamente scorretta che ha per protagonisti un gruppo di cani. Quando il cagnolino Reggie viene abbandonato dal suo padrone senza scrupoli, si unisce a una banda di randagi che lo aiuteranno a ottenere la sua vendetta. Una storia esilarante e irriverente, tra gag esilaranti e battute al vetriolo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "The Lincoln Lawyer", un thriller-drama con Matthew McConaughey e Marisa Tomei. Mick Haller, un avvocato difensore abituato a lavorare nei piani alti della giustizia, accetta il caso di un giovane milionario accusato di violenza e tentato omicidio. Ma mentre indaga, scopre una verità inquietante che lo porterà a sfidare i poteri forti per ottenere giustizia. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Blade Runner 2049", il sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, vincitore di 2 Oscar nel 2018. Con Harrison Ford e Ryan Gosling, il film segue l’agente K, un cacciatore di replicanti che scopre un segreto capace di sconvolgere il fragile equilibrio tra uomini e macchine. Un’opera visivamente spettacolare e filosoficamente profonda, che rende omaggio all’originale arricchendolo con nuove tematiche e atmosfere mozzafia

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

The Watchers - Loro ti guardano

Ishana Night Shyamalan scrive e dirige questo intenso horror. Mina, dipendente di un negozio di animali, riceve l'incarico di consegnare un pappagallo nei pressi di una foresta. Guidata da un’anziana fino ad un misterioso rifugio scopre che il bosco, di notte, si popola di terribili creature.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Vacanze romane

3 Oscar e 1 Golden Globe all'intramontabile classico con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Un principessa in visita a Roma fugge dai rigidi cerimoniali e conosce un reporter americano

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro

Andrew Garfield e Jamie Foxx nel secondo capitolo di Marc Webb. Tormentato dalla sua doppia identità e dal rapporto con Gwen, l'Uomo Ragno dovrà affrontare un nuovo nemico.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La Befana vien di notte II - Le origini

Prequel con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti tra avventure e incantesimi. Una giovane orfana entra in conflitto con un avido barone, ma una strega gentile la salverà.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il risolutore - A Man Apart

Revenge movie con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Un poliziotto impegnato nella lotta al narcotraffico usa metodi poco ortodossi contro il criminale che gli ha ucciso la moglie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La spia - A Most Wanted Man

Spy-thriller con Rachel McAdams e Philip Seymour Hoffman. Un uomo misterioso giunge in Germania per recuperare il denaro lasciatogli dal padre finendo nel mirino dei Servizi Segreti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Le fate ignoranti

4 Nastri d'argento al film manifesto di Ferzan Ozpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Roma: rimasta vedova, una donna borghese scopre con sconcerto la vita segreta di suo marito.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Into the Storm - La guerra di Churchill

Brendan Gleeson, premiato con l'Emmy Award, interpreta Winston Churchill nel biopic sul grande statista inglese, la cui vita privata fu scandita da tormenti e debolezze.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Doggy Style

Comicità politicamente scorretta con un gruppo di cani protagonista. Abbandonato dal suo padrone, il cane Reggie entra a far parte di una banda di randagi. Insieme cercano vendetta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Lincoln Lawyer

Thriller-drama con Matthew McConaughey e Marisa Tomei. Incaricato di difendere un playboy dall'accusa di stupro e tentato omicidio, un avvocato indaga per far luce sull'accaduto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blade Runner 2049

2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)