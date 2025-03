Guida TV Sky Cinema e NOW: L'Arte della Gioia, Venerdi 14 Marzo 2025

Venerdi 14 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "L'Arte della Gioia - Ep. 5 e 6", due episodi che segnano una svolta cruciale nella storia di Modesta. Dopo un breve periodo di pace, nuove minacce si abbattono sulla villa, mettendo a dura prova la protagonista, costretta a compiere scelte difficili per non cadere sotto il dominio della Principessa. Quando tutto sembra ormai compromesso, Modesta prende una decisione estrema che sconvolge la vita della villa e costringe tutti i suoi abitanti a un nuovo inizio, dando il via a un'imprevedibile serie di eventi che cambieranno per sempre il loro destino. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Kiss Kiss Bang Bang", un thriller ricco di suspense e ironia con Robert Downey Jr., Val Kilmer e Michelle Monaghan. Un piccolo ladro, nel bel mezzo di una fuga rocambolesca, si ritrova casualmente a un provino per un film e viene inaspettatamente scelto per il ruolo. Ma quella che sembra un'opportunità unica si trasforma presto in un incubo, quando si ritrova invischiato in un pericoloso giro di omicidi, ricatti e inganni, costringendolo a giocare una partita a cui non era preparato. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Venom", un'esplosiva avventura Marvel con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, un giornalista d'assalto che entra in contatto con un'entità aliena parassitaria. Insieme, danno vita a Venom, un essere potente e spietato, capace di trasformare il suo ospite in un'arma letale. Tra inseguimenti, azione e spettacolari scene di combattimento, il film porta sullo schermo uno dei personaggi più enigmatici dell'universo Marvel, in un viaggio che sfida i confini tra bene e male.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Come far litigare mamma e papà", una commedia leggera e divertente con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Gabriele, un bambino brillante e pieno di immaginazione, è convinto che i suoi genitori, troppo affiatati e innamorati, siano un'anomalia rispetto agli altri. Determinato a farli separare, escogita una serie di piani esilaranti, combinando guai e situazioni imbarazzanti, ma finirà per scoprire che l'amore ha dinamiche imprevedibili. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "The Peacemaker", un thriller d'azione ad alta tensione targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Quando un incidente ferroviario in Russia scatena il rischio di un conflitto nucleare globale, un colonnello esperto e un'analista determinata devono unire le forze per sventare una minaccia senza precedenti. Tra intrighi politici, missioni sotto copertura e adrenalina pura, il film offre un viaggio avvincente nei meandri della sicurezza internazionale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Escobar", con Benicio del Toro nei panni del leggendario signore della droga Pablo Escobar. La storia si concentra su un giovane surfista americano che si innamora della nipote del potente boss, senza rendersi conto dell’inferno nel quale sta per precipitare. Un thriller teso e avvincente che esplora il lato oscuro del narcotraffico, tra violenza, paranoia e la ricerca impossibile di una via d’uscita.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Eiffel", un'appassionante storia d’amore e ambizione con Romain Duris ed Emma Mackey. Parigi, 1889: Gustave Eiffel è alle prese con la costruzione della torre che porterà il suo nome, ma l’incontro con una donna del suo passato riaccende vecchie passioni e ispira la sua opera più grandiosa. Tra politica, scandali e sentimenti travolgenti, il film racconta il dietro le quinte della nascita di uno dei monumenti più iconici del mondo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Return to Sender - Restituire al mittente", un intenso thriller psicologico con Rosamund Pike e Nick Nolte. Miranda, un'infermiera meticolosa e solitaria, vede la sua vita distrutta dopo essere stata vittima di un'aggressione brutale. Ma mentre tutti cercano di aiutarla a superare il trauma, lei segue un piano diverso: avvicinarsi al suo aggressore per mettere in atto una vendetta fredda e calcolata, che ribalterà le regole del gioco. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Il principe cerca moglie", il cult degli anni '80 con Eddie Murphy e Arsenio Hall. Il principe Akeem, erede al trono di Zamunda, stanco della vita di palazzo, fugge a New York per trovare una donna che lo ami per quello che è, e non per il suo titolo. Tra equivoci, momenti esilaranti e personaggi indimenticabili, una commedia senza tempo che continua a far ridere generazioni di spettatori.

L'Arte della Gioia - Ep. 5 e 6

Dopo un momento di serenità, nuove minacce affliggono la villa e costringono Modesta a scelte difficili per non farsi sopraffare dalla Principessa. Modesta compie un gesto estremo che sconvolge la vita della villa e impone a tutti i suoi abitanti un nuovo inizio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Kiss Kiss Bang Bang

Ricatti e omicidi in un thriller con Val Kilmer, Robert Downey Jr e Michelle Monaghan. Una serie di coincidenze porta un ladro a recitare in un film. Finirà in un torbido giro

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Venom

Tom Hardy incarna uno dei personaggi più enigmatici della Marvel. Un parassita entra nel corpo di un giornalista dando vita a un'entità metà umana e metà aliena. Nel cast Michelle Williams.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Come far litigare mamma e papà

Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini interpretano la coppia protagonista di questa commedia leggera e spassosa, pensata per tutta la famiglia. Gabriele, un bambino curioso e un po’ dispettoso, tenta in tutti i modi di far separare i suoi genitori perfettamente innamorati.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



The Peacemaker

Action targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Un colonnello e una scienziata indagano su un incidente ferroviario che ha provocato un disastro nucleare in Russia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Escobar

Benicio del Toro è il boss del narcotraffico nell’opera prima di Andrea Di Stefano. Un surfista americano si innamora della nipote di Pablo Escobar e finisce in un vortice di violenza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Eiffel

Appassionante Sky Original con Romain Duris ed Emma Mackey. Parigi, 1889: l'incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione della celebre torre.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Return to Sender - Restituire al mittente

Rosamund Pike e Nick Nolte in un avvincente thriller psicologico. Vittima di una crudele aggressione, una meticolosa infermiera ordisce un diabolico piano di vendetta

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Il principe cerca moglie

John Landis dirige Eddie Murphy e Arsenio Hall in un cult della commedia anni 80. L'erede al trono di Zamunda fugge a New York dove si finge povero alla ricerca del vero amore.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



The Watchers - Loro ti guardano

Ishana Night Shyamalan scrive e dirige questo intenso horror. Mina, dipendente di un negozio di animali, riceve l'incarico di consegnare un pappagallo nei pressi di una foresta. Guidata da un’anziana fino ad un misterioso rifugio scopre che il bosco, di notte, si popola di terribili creature.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Vacanze romane

3 Oscar e 1 Golden Globe all'intramontabile classico con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Un principessa in visita a Roma fugge dai rigidi cerimoniali e conosce un reporter americano

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)