Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, Venerdi 21 Marzo 2025

Venerdi 21 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "True Lies", celebre action-comedy diretta da James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Dietro il classico marito apatico si nasconde in realtà un audace agente segreto, coinvolto in missioni mozzafiato e inseguimenti spettacolari. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Radioactive", con Rosamund Pike nei panni di Marie Curie. Il film racconta la straordinaria vita della scienziata, due volte premio Nobel, che ha cambiato il mondo con le sue scoperte, lottando contro i pregiudizi di una società maschile per affermarsi nel mondo della ricerca. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "C'era una volta a Los Angeles", un gangster-action con Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman. Tra i bassifondi della Città degli Angeli, un detective privato si mette sulle tracce del suo cane rapito, scoprendo un pericoloso giro criminale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Me contro Te: Il film - Missione Giungla", quarta avventura cinematografica di Sofì e Luì. I due giovani protagonisti affrontano la malvagia Viperiana, determinata a contaminare una fonte magica che potrebbe trasformare la Terra in un deserto. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Three Kings", un war-movie diretto da David O'Russell con George Clooney, Mark Wahlberg e Ice Cube. Dopo la fine della Guerra del Golfo, tre soldati americani partono alla ricerca del tesoro di Saddam Hussein, dando il via a un'operazione ricca di azione e colpi di scena. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "The Secret - Le verità nascoste", un thriller con Noomi Rapace e Joel Kinnaman. Negli Stati Uniti degli anni ‘50, una donna sopravvissuta ai lager riconosce il suo carnefice e decide di vendicarsi, dando il via a un serrato gioco psicologico.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Le quattro piume", un kolossal avventuroso con Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson. Ambientato alla fine dell'800, il film segue un ufficiale britannico accusato di codardia che decide di dimostrare il suo coraggio in battaglia. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Perfect Days", un successo sorprendente diretto da Wim Wenders e premiato a Cannes. La storia poetica di un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, la cui vita è scandita da una routine semplice e perfetta. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "La stanza degli omicidi", una commedia noir con Uma Thurman e Samuel L. Jackson. A New York, una gallerista d'arte in difficoltà si allea con due criminali per riciclare denaro sporco attraverso un ingegnoso schema basato su opere d'arte. Ma il loro piano perfetto si complica ben presto, dando vita a una serie di eventi inaspettati.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Geostorm", un disaster-movie con Gerard Butler. Una rete di satelliti che controlla il clima terrestre sfugge al controllo, scatenando una serie di catastrofi che solo uno scienziato può fermare prima che il mondo venga travolto da una tempesta globale. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "American Gigolò", il film cult degli anni '80 che ha consacrato Richard Gere. Un affascinante gigolò viene coinvolto in un caso di omicidio quando una delle sue clienti viene trovata morta, mettendo in pericolo la sua intera esistenza.

