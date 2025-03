Guida TV Sky Cinema e NOW: Ida Red, Martedi 25 Marzo 2025

Martedi 25 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, va in onda Ida Red, un crime-thriller con Frank Grillo, Josh Hartnett e Melissa Leo. La storia ruota attorno a Ida "Red" Walker, una matriarca del crimine che, nonostante sia in carcere per omicidio, continua a esercitare il suo potere nell'ambiente malavitoso, intrecciando loschi affari e controllando le operazioni della sua famiglia. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Era Mio Figlio porta sullo schermo una storia di rimpianti e segreti con Richard Gere e Diane Kruger. Un magnate di successo scopre in tarda età di aver avuto un figlio, di cui ignorava l’esistenza, morto in un tragico incidente. Nel tentativo di ricostruire la vita del giovane, inizia un viaggio emotivo che cambierà per sempre il suo modo di vedere il passato. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Detective Marlowe riporta in scena il celebre investigatore privato, in un thriller neo-noir diretto dal premio Oscar Neil Jordan. Liam Neeson, alla sua centesima interpretazione cinematografica, veste i panni di Marlowe, affiancato da Diane Kruger e Jessica Lange, in una storia di misteri, inganni e giochi di potere.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Transformers One racconta le origini del celebre conflitto tra Optimus Prime e Megatron. Diretto da Josh Cooley, il film esplora il legame iniziale tra i due leader dei Transformers, un tempo amici su Cybertron, e il loro tragico destino dopo aver acquisito il potere di trasformarsi. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Braveheart - Cuore impavido di Mel Gibson riporta sullo schermo l’epopea del condottiero scozzese William Wallace, che nel XIII secolo guidò una ribellione contro il dominio inglese. Un film epico, vincitore di cinque premi Oscar, che mescola azione, storia e passione per la libertà. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, V per Vendetta trasporta lo spettatore in un futuro distopico, dominato da un regime totalitario. Natalie Portman e Hugo Weaving danno vita a una storia di ribellione e giustizia, tratta dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd, in cui un misterioso giustiziere mascherato sfida il governo oppressivo del Regno Unito.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, torna l’iconico gruppo di amiche con Sex and the City, primo film tratto dalla serie cult. Mentre Carrie sta per sposare Mr. Big, Samantha si gode la vita in California, Charlotte si dedica alla maternità e Miranda affronta una crisi con Steve. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Molly’s Game, scritto e diretto da Aaron Sorkin, racconta la vera storia di Molly Bloom, interpretata da Jessica Chastain. Ex sciatrice olimpionica, Molly si reinventa organizzando partite di poker clandestine per l’élite di Hollywood e Wall Street, attirando l’attenzione dell’FBI. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Il tuttofare vede Sergio Castellitto nei panni di un avvocato di successo che sfrutta il giovane praticante Antonio, interpretato da Guglielmo Poggi, portandolo in situazioni paradossali e ricche di ironia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Finché notte non ci separi porta sullo schermo una romantica e frizzante commedia con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Una coppia di neosposi, dopo aver trovato un misterioso bigliettino, trascorre una prima notte di nozze movimentata, tra fraintendimenti e rivelazioni. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg riporta in scena l’orrore della Seconda Guerra Mondiale, con Tom Hanks e Matt Damon protagonisti di una missione disperata: ritrovare l’ultimo superstite di quattro fratelli caduti in battaglia, per riportarlo a casa sano e salvi.

