Guida TV Sky Cinema NOW: Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, Mercoledi 26 Marzo 2025

Mercoledì 26 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 e su Sky Cinema Action HD alle 21.00, va in onda Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, un'emozionante storia vera diretta da Neill Blomkamp. Il film segue la straordinaria avventura di Jann Mardenborough, un giovane gamer che, grazie alle sue abilità nel celebre videogioco di corse, ottiene la possibilità di diventare un pilota professionista. Un viaggio fatto di sfide, adrenalina e incredibili colpi di scena. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, torna l’intramontabile The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio nei panni dell’ambizioso e spregiudicato Jordan Belfort. Diretto da Martin Scorsese, il film racconta l’ascesa e la caduta di un broker di successo nel vortice della finanza senza regole. Un cast stellare con Margot Robbie e Jonah Hill arricchisce questa pellicola iconica che esplora i limiti del potere e dell’eccesso.

Gli amanti del thriller troveranno pane per i loro denti su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 con Unknown - Senza identità. Liam Neeson interpreta un medico che, dopo un incidente a Berlino, si sveglia in un incubo: la sua identità è stata rubata e nessuno sembra riconoscerlo. Con l’aiuto di Diane Kruger, dovrà combattere contro il tempo per scoprire la verità e riprendere in mano la sua vita. Per chi ama le commedie d'animazione, Sky Cinema Family HD alle 21.00 propone Chi ha incastrato Roger Rabbit, il capolavoro di Robert Zemeckis che mescola live action e cartoon in una travolgente avventura ambientata negli anni ’40. Un detective umano si ritrova coinvolto in un mistero per dimostrare l’innocenza di Roger Rabbit, in una storia che ha segnato la storia del cinema. Il genere noir è protagonista su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 con Adagio, l’ultimo film di Stefano Sollima con un cast d’eccezione composto da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea. Il film racconta il crepuscolo di tre ex criminali nella Roma contemporanea, tra tradimenti, vendette e segreti inconfessabili.

Se invece sei in cerca di una commedia leggera, su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 c’è Quel mostro di suocera, con Jennifer Lopez e Jane Fonda. La storia segue le disavventure di una donna che si trova a fronteggiare la futura suocera, decisa a mettere i bastoni tra le ruote al matrimonio del figlio. Per chi ama le grandi storie d’amore e i drammi in costume, su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 viene trasmesso Anna Karenina. Keira Knightley veste i panni dell’iconica eroina di Lev Tolstoj, in un adattamento cinematografico che esplora la passione, il tradimento e il sacrificio nella Russia zarista di fine ‘800. Il divertimento è garantito su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 con Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, una brillante commedia corale che mette a confronto le differenze tra uomini e donne in una serie di storie intrecciate, con protagonisti Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi.

Per chi avesse perso alcuni titoli in prima serata, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 c’è Ida Red, un crime-thriller con Frank Grillo, Josh Hartnett e Melissa Leo, che racconta la storia di una donna detenuta che continua a gestire il suo impero criminale dal carcere. Mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, va in onda Era Mio Figlio, un dramma intenso con Richard Gere e Diane Kruger, che esplora il rapporto padre-figlio e il peso dei rimpianti.

Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile

Neill Blomkamp dirige questo action adrenalinico ispirato ad una storia vera. Il giovane gamer Jann Mardenborough partecipa ad un concorso indetto da Gran Turismo, celebre videogioco di auto, per reclutare nuovi piloti da far correre in vere corse automobilistiche.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Wolf of Wall Street

Golden Globe a Leonardo DiCaprio nel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L'incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker attratto dalla sete di potere e da una vita dissoluta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Unknown - Senza identità

Thriller con Liam Neeson, Diane Kruger e Bruno Ganz. Berlino: un medico riprende conoscenza dopo un incidente e scopre che qualcuno si è impossessato della sua identità.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Chi ha incastrato Roger Rabbit

3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Adagio

Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini nel noir di Stefano Sollima. Il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quel mostro di suocera

Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l'uomo ideale, ma l'invadente futura suocera farà di tutto per renderle la vita un inferno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Anna Karenina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Maschi contro femmine

Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia sbanca-botteghino di Fausto Brizzi che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ida Red

Crime-thriller con Frank Grillo, Josh Hartnett e Melissa Leo. In prigione per omicidio, la matriarca di una famiglia del crimine tesse le fila della malavita dal carcere

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Era Mio Figlio

Richard Gere e Diane Kruger in una pellicola sul rimpianto di Savi Gabizon. Un ricco magnate scopre di aver avuto un figlio, morto in un incidente, e decide di scavare nel suo passato

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)