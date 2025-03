Guida TV Sky Cinema e NOW: Barry Seal - Una storia americana, Giovedi 27 Marzo 2025

Giovedi 27 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Barry Seal - Una storia americana vede Tom Cruise nei panni di Barry Seal, un abile pilota che, negli anni '80, passa dal trasportare droga per i cartelli della Colombia a lavorare come informatore per la CIA. Tratto da una storia vera, il film mescola azione e ironia, mostrando come un uomo comune sia riuscito a diventare una pedina fondamentale nei giochi di potere internazionali. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, C'è ancora domani segna il sorprendente esordio alla regia di Paola Cortellesi. Ambientato nella Roma del 1946, il film racconta la storia di Delia, una donna che, nonostante un matrimonio infelice, lotta per dare un futuro migliore alla figlia, in un'Italia in cui i diritti delle donne sono ancora un miraggio. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Blacklight è un action-thriller Sky Original con Liam Neeson. L'attore interpreta un ex agente federale specializzato in missioni sotto copertura, che si trova coinvolto in una pericolosa indagine su un complotto ai vertici dell'FBI. Accanto a lui, Aidan Quinn e un’adrenalinica serie di colpi di scena.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Mio fratello rincorre i dinosauri porta sullo schermo una commovente storia di formazione con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Il film segue le vicende di un adolescente che fatica ad accettare la diversità del fratellino, affetto dalla sindrome di Down, fino a quando non imparerà a vedere il mondo con occhi nuovi. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Blu Profondo trasporta gli spettatori in un laboratorio sottomarino, dove un gruppo di scienziati, nel tentativo di trovare una cura per l'Alzheimer, modifica geneticamente degli squali, rendendoli più intelligenti… e pericolosi. Il cast include Samuel L. Jackson e Saffron Burrows in un thriller ricco di tensione. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Blow racconta la vera storia di George Jung, interpretato da Johnny Depp, un uomo che negli anni '70 divenne il principale fornitore di cocaina negli Stati Uniti per conto del cartello di Pablo Escobar. Un viaggio tra lusso, eccessi e inevitabile declino nel mondo del narcotraffico.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Maldamore è una commedia brillante con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti. Due mogli scoprono casualmente i tradimenti dei rispettivi mariti, scatenando una serie di situazioni imprevedibili tra equivoci e confronti esilaranti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Il talento di Mr. Ripley porta sullo schermo l’inquietante storia tratta dal romanzo di Patricia Highsmith. Matt Damon è Tom Ripley, un giovane ambizioso che, inviato in Italia per riportare a casa il ricco Dickie Greenleaf (Jude Law), rimane sedotto dal lusso della sua vita e si trasforma in un abile manipolatore, spingendosi oltre ogni limite. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Loro chi? è una commedia ricca di colpi di scena con Edoardo Leo e Marco Giallini. Il protagonista è un giovane ambizioso che vede la sua vita stravolta dall'incontro con un esperto truffatore, in un vortice di raggiri e situazioni imprevedibili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile racconta la vera storia di Jann Mardenborough, un giovane gamer che grazie al celebre videogioco di corse riesce a trasformare la sua passione in una carriera da pilota professionista. Diretto da Neill Blomkamp, il film è un mix di adrenalina e determinazione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese ripercorre l’ascesa e la caduta di Jordan Belfort, un broker senza scrupoli interpretato magistralmente da Leonardo DiCaprio. Un viaggio senza freni tra eccessi, truffe finanziarie e il fascino pericoloso del denaro.

