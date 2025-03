Guida TV Sky Cinema e NOW: 300, Sabato 29 Marzo 2025

Sabato 29 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, 300 porta sullo schermo l’epica battaglia delle Termopili, adattata dalla graphic novel di Frank Miller. Gerard Butler interpreta il re spartano Leonida, che con soli 300 soldati affronta l’enorme esercito persiano. Un action bellico visivamente straordinario e carico di tensione. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Bombshell - La voce dello scandalo racconta lo scioccante caso Roger Ailes, il potente capo di Fox News accusato di molestie sessuali. Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie offrono interpretazioni intense in un biopic avvincente e attuale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Una notte da leoni è la commedia cult con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Dopo una notte folle a Las Vegas, tre amici cercano di ricostruire gli eventi e ritrovare lo sposo scomparso, in un mix di situazioni esilaranti e assurde.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Madagascar è un classico dell’animazione che ha conquistato grandi e piccini. Un leone, una giraffa, un ippopotamo e una zebra fuggono dallo zoo di New York per vivere incredibili avventure nella giungla, tra humor irresistibile e personaggi indimenticabili. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Soldado segna il ritorno nel mondo di Sicario, con Benicio Del Toro e Josh Brolin diretti da Stefano Sollima. Un thriller adrenalinico in cui la guerra al narcotraffico tra Messico e Stati Uniti si intensifica con metodi sempre più spietati. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, The Shift è un dramma teso e sconvolgente diretto da Alessandro Tonda. Due studenti islamici compiono un attentato a Bruxelles; un paramedico soccorre uno di loro, ignaro della sua cintura esplosiva.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Emily racconta la vita di Emily Brontë, autrice di Cime tempestose, in un biopic intenso con Emma Mackey. L’arrivo di un nuovo pastore sconvolge gli equilibri della famiglia, portando alla luce passioni e conflitti nascosti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Capone vede Tom Hardy nei panni del celebre gangster Al Capone. Uscito di prigione, l’ex boss rivive il suo passato tra allucinazioni e rimorsi, mentre la sua mente cede alla demenza senile. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, D.N.A. - Decisamente Non Adatti segna l’esordio alla regia di Lillo & Greg in una commedia degli equivoci. Due ex compagni di scuola, ormai adulti, decidono di scambiarsi il proprio codice genetico, con conseguenze esilaranti e imprevedibili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Per tutta la vita è una commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio è stato annullato e devono decidere se risposarsi o lasciarsi per sempre. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco continua con gli episodi 3 e 4. L’ambizione di Bea ha un costo pesante, Ludo si muove in un ambiente sempre più pericoloso e Mahdi scava nella verità del Blocco. Tra perdite dolorose e scelte difficili, il loro destino è più incerto che mai.

