Guida TV Sky Cinema e NOW: Cattiverie a domicilio, Domenica 30 Marzo 2025

Domenica 30 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Cattiverie a domicilio è una commedia pungente con Olivia Colman e Jessie Buckley. Ambientata nel 1922 a Littlehampton, la storia segue Rose, un’irlandese anticonformista sospettata di aver scritto lettere anonime piene di insulti che turbano la cittadina. Una giovane poliziotta inizia a indagare per scoprire la verità. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Full Metal Jacket è il capolavoro di Stanley Kubrick sulla guerra del Vietnam. Seguendo la trasformazione dei giovani marines dal duro addestramento sotto uno spietato sergente al cruento campo di battaglia, il film svela il lato più oscuro del conflitto. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Una notte da leoni 2 porta la gang in Thailandia per il matrimonio di Stu, ma una notte di eccessi li catapulta in una spirale di disastri e situazioni al limite. Dal regista di Joker, il sequel amplifica la follia e il divertimento del primo capitolo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Viaggio al centro della Terra vede Brendan Fraser protagonista del remake di un classico degli anni ‘50. Tre esploratori si avventurano nelle profondità terrestri, scoprendo un mondo sotterraneo abitato da creature straordinarie e pericoli imprevedibili. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Blackhat è un thriller hi-tech diretto da Michael Mann, con Chris Hemsworth nei panni di un hacker detenuto a cui l’FBI affida il compito di fermare un misterioso cyber-criminale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Lady in the Water di M. Night Shyamalan mescola fantasy e mistero. Paul Giamatti interpreta un uomo che scopre una creatura fiabesca, interpretata da Bryce Dallas Howard, emergere dalla piscina del suo condominio. Ma il suo destino è legato a un'antica profezia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, La verità è che non gli piaci abbastanza è una commedia romantica con Jennifer Aniston, Ben Affleck, Jennifer Connelly e Scarlett Johansson. Tra amori complicati e relazioni incerte, le vite di diversi personaggi si intrecciano in una vivace Baltimora. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Gli ultimi saranno ultimi è un intenso dramma sociale con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La protagonista, licenziata perché incinta, si ritrova in difficoltà economiche e il suo destino si lega a quello di un poliziotto tormentato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Vacanze ai Caraibi è una commedia a episodi di Neri Parenti con Christian De Sica. Tra coppie improbabili, scelte difficili e una vacanza senza Wi-Fi, il film promette risate e situazioni assurde.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, 300 porta sullo schermo l’epica battaglia delle Termopili, tratta dalla graphic novel di Frank Miller. Gerard Butler è il re spartano Leonida, a capo di 300 soldati pronti a sfidare l’imponente esercito persiano. Un film visivamente spettacolare, carico di azione e pathos. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Bombshell - La voce dello scandalo ripercorre il caso Roger Ailes, il potente capo di Fox News accusato di molestie sessuali. Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie offrono interpretazioni straordinarie in un biopic che svela i retroscena di un clamoroso scandalo mediatico.

