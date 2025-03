Guida TV Sky Cinema e NOW: Iddu - L'ultimo padrino, Lunedi 31 Marzo 2025

Lunedi 31 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (e dalle 21.45 su Sky Cinema Drama HD), Iddu - L'ultimo padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza racconta la caccia all'ultimo grande latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. L'ex sindaco Catello, condannato per collusione, decide di collaborare con i Servizi Segreti per catturarlo. Un dramma avvincente ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Ladyhawke è un cult immortale con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Una struggente fiaba d’amore dove un diabolico sortilegio impedisce a due innamorati di stare insieme. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Una notte da leoni 3 riporta in scena Bradley Cooper e il suo folle gruppo di amici in un nuovo vortice di imprevedibili eventi dopo un inaspettato sequestro.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Lassie - Una nuova avventura segue le peripezie del cane più famoso del cinema. Durante una vacanza in Alto Adige, Lassie e il suo inseparabile amico Flo si imbattono in un misterioso caso di rapimento di cani di razza. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, The International è un thriller politico con Clive Owen e Naomi Watts, incentrato su un’agente dell’Interpol e un’assistente del procuratore che indagano su traffici illeciti legati a una potente banca. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, John Q affronta il tema scottante della sanità americana: Denzel Washington interpreta un operaio disperato che prende in ostaggio i medici del pronto soccorso nel tentativo di salvare suo figlio.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Il piacere è tutto mio vede Emma Thompson in una commedia romantica sulla "sex positivity". Nancy, vedova matura e insoddisfatta, decide di ingaggiare un giovane gigolò per riscoprire il piacere. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Sconnessi è una commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e Carolina Crescentini: una famiglia in crisi si ritrova in una baita senza internet, scoprendo cosa significa stare davvero insieme.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Cattiverie a domicilio è una commedia pungente con Olivia Colman e Jessie Buckley. Ambientata nel 1922 a Littlehampton, racconta di una serie di lettere anonime cariche di insulti che scuotono la comunità. Il sospetto ricade su Rose, irlandese anticonformista, mentre una giovane poliziotta cerca la verità. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Full Metal Jacket è il capolavoro di Stanley Kubrick sulla guerra del Vietnam, mostrando la trasformazione dei giovani marines dal durissimo addestramento al cruento campo di battaglia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Iddu - L'ultimo padrino

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza presentano questo titolo drammatico, ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000. L'ex sindaco Catello, condannato per collusione, collabora con i Servizi Segreti per catturare Matteo Messina Denaro, ultimo grande latitante di Cosa Nostra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Ladyhawke

Cult immortale con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer in una struggente fiaba d'amore. Il diabolico sortilegio di un uomo malvagio nega l'amore fra una donna e un cavaliere

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una notte da leoni 3

Torna Bradley Cooper con i suoi pazzi compagni di avventura in un'altra folle notte. Il quartetto di amici finisce in un vortice di incredibili imprevisti dopo un inaspettato sequestro

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Lassie - Una nuova avventura

Il cane più famoso del cinema in un family ricco di azione e avventura. In vacanza in Alto Adige, Lassie aiuta l'inseparabile amico Flo e altri ragazzi a indagare sulla misteriosa scomparsa di cani di razza tra cui la sua nuova amica, Pippa, un Jack Russell Terrier.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The International

Thriller politico con Clive Owen e Naomi Watts. New York: un agente dell'Interpol e l'assistente del procuratore indagano sui traffici illegali di una potente banca.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

John Q

Il tema scottante della sanità americana con Denzel Washington. Disperato per la malattia del figlio, un operaio prende in ostaggio i medici del pronto soccorso nel tentativo di salvarlo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il piacere è tutto mio

Una brillante Emma Thompson divide la scena con Daryl McCormack in una commedia romantica sulla “sex positivity". Nancy, vedova matura e insoddisfatta, ingaggia un giovane gigolo'

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Sconnessi

Commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi. I componenti di una famiglia entrano in crisi quando si ritrovano in una baita senza internet.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cattiverie a domicilio

Olivia Coleman e Jessie Buckley guidano questa commedia pungente ambientata nel 1922 a Littlehampton. Quando lettere anonime cariche di insulti scuotono la cittadina, il sospetto ricade su Rose, irlandese anticonformista. Una giovane poliziotta indaga per scoprire la verità.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Full Metal Jacket

La ‘sporca guerra’ secondo Stanley Kubrick in un film epocale con Matthew Modine. Un gruppo di marines combatte in Vietnam dopo il duro addestramento di uno spietato sergente.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)