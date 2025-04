Guida TV Sky Cinema e NOW: The Equalizer 3 - Senza tregua, Sabato 5 Aprile 2025

Sabato 5 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, The Equalizer 3 - Senza tregua chiude l’intensa saga action diretta da Antoine Fuqua. Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall, ex sicario governativo alla ricerca di pace in Sicilia. Ma quando si trova ad affrontare una rete internazionale di traffico e terrorismo, è costretto a tornare in azione, trovando nella giovane Emma un’insperata alleata. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Madame Clicquot racconta la straordinaria storia vera di Barbe-Nicole Ponsardin. Hailey Bennett interpreta la giovane vedova che, sfidando le convenzioni del suo tempo, trasforma la sua azienda vinicola in un impero, dando vita allo champagne che ancora oggi porta il suo nome. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Men in Black è la commedia fantascientifica con Will Smith e Tommy Lee Jones, premiata con un Oscar. Due agenti supersegreti vegliano sulla Terra proteggendola da minacce aliene, in un susseguirsi di gag, azione e invenzioni galattiche.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Biancaneve vede Julia Roberts nei panni della Regina Cattiva in una rilettura ironica della fiaba classica. Rimasta sola dopo la morte del padre, la giovane principessa trova un insospettabile aiuto in sette briganti pronti a tutto. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, I tre moschettieri - D'Artagnan dà nuova vita al celebre romanzo di Dumas con un cast stellare: Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. In un’Europa dilaniata dalla guerra, D’Artagnan si unisce a Athos, Porthos e Aramis in un’avventura ricca di duelli e intrighi. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Songbird è un thriller distopico prodotto da Michael Bay. Il mondo è in lockdown per il Covid-23, ma Nico, immune al virus, sfida tutto e tutti per salvare la ragazza che ama dalla deportazione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, A Christmas Number One è una commedia natalizia Sky Original con Freida Pinto e Iwan Rheon. Una manager discografica cerca disperatamente un successo per la sua boy band e trova la canzone perfetta in un insolito musicista metal. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Accadde in Aprile porta sullo schermo il genocidio dei Tutsi in Ruanda. Idris Elba interpreta uno dei due fratelli al centro del racconto, divisi dal conflitto ma uniti da un legame profondo che sfida l’orrore della guerra. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Non sposate le mie figlie! è una commedia esplosiva sui pregiudizi culturali. Dopo tre matrimoni “impossibili”, i coniugi Verneuil credono di avere una tregua... ma la quarta figlia è pronta a sorprenderli di nuovo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, 88 minuti mette Al Pacino sotto pressione in un thriller dal ritmo serrato. Uno psichiatra forense riceve una telefonata minacciosa: ha solo 88 minuti per scoprire chi vuole ucciderlo e perché. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco prosegue con gli episodi 5 e 6. Il passato torna a bussare alla porta di Bea, Mahdi e Ludo, mentre Snake, in cerca di riscatto lontano dal Blocco, si scontra con un incontro che cambia tutto. Le tensioni si fanno sempre più forti, e la voglia di rinascita si scontra con il peso di ciò che è stato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)