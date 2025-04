Guida TV Sky Cinema e NOW: Appuntamento con l'amore, Giovedi 10 Aprile 2025

Giovedi 10 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Appuntamento con l'amore è una commedia romantica che intreccia le vite di numerosi personaggi, ognuno alle prese con le proprie vicende amorose. In occasione di San Valentino, un cast stellare di Hollywood ci guida attraverso le storie di coppie innamorate e single in cerca dell'anima gemella, esplorando il mistero e la bellezza dell'amore. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, A Beautiful Mind è un capolavoro diretto da Ron Howard, che racconta la vita di John Nash, un genio matematico e premio Nobel interpretato da Russell Crowe. La sua storia, segnata dalla lotta contro la schizofrenia, è un viaggio emozionante tra successi e sfide interiori, accompagnato da Jennifer Connelly nel ruolo della sua compagna di vita. Il film ha conquistato ben 4 Oscar e 4 Golden Globe. Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD, il thriller Blade II ci riporta nel mondo del cacciatore di vampiri Blade, interpretato da Wesley Snipes. Questa volta, il protagonista dovrà fare un'alleanza con i suoi nemici per eliminare una nuova razza di mostri mutanti. Diretto da Guillermo del Toro, il film si distingue per l’azione frenetica e l'ambientazione oscura.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21.00, Max Steel porta sul grande schermo la storia del giovane Max, che scopre di possedere poteri sovrumani grazie all'aiuto di un amico alieno. Basato sul popolare giocattolo della Mattel e sull'omonimo cartone, questo fanta-action esplora la crescita del protagonista, impegnato a combattere forze oscure. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD, The Losers segue le vicende di un team di agenti speciali che, dopo essere stati traditi, si alleano con una misteriosa donna per vendicarsi in Bolivia. Con un cast che include Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana e Chris Evans, questo film tratto da un fumetto della DC Comics è un concentrato di adrenalina e azione. Il caso Thomas Crawford, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD, è un thriller psicologico che coinvolge Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Un uomo si auto-accusa dell'omicidio della moglie, ma dietro alla sua confessione si cela un piano diabolico che sfiderà l'ingegno del pubblico e dei detective coinvolti.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, Beata te è una commedia originale Sky diretta da Paola Randi. Marta, interpretata da Serena Rossi, riceve una visita dall'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Con soli 14 giorni per decidere, Marta si troverà a dover affrontare una scelta che cambierà per sempre la sua vita. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21.00, Palazzina Laf segna l'esordio alla regia di Michele Riondino, anche protagonista del film accanto a Elio Germano. Un operaio dell'Ilva viene reclutato da un dirigente per raccontare la verità su ciò che accade in fabbrica, portando alla luce segreti nascosti e verità scomode. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, il sequel di Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, ci porta in Europa con il cast stellare che torna a risolvere nuovi colpi in questo mix di azione, suspense e divertimento. Diretti da Steven Soderbergh, i protagonisti sono costretti a pianificare tre colpi per restituire i soldi del loro primo furto.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD, Ogni maledetta domenica di Oliver Stone è un intenso dramma sportivo con Al Pacino nel ruolo di Tony D'Amato, un allenatore di football americano in crisi. In un mondo dove il successo sembra sfuggire, Tony lotta per recuperare il controllo della sua squadra e ritrovare il senso del suo lavoro. Infine, su Sky Cinema DUE +24 HD, alle 21.15, Napoli velata, diretto da Ferzan Ozpetek, è un film che mescola sensualità e mistero. La vita di una giovane anatomopatologa interpretata da Giovanna Mezzogiorno viene sconvolta dopo un incontro passionale con un uomo misterioso, aprendo la strada a un viaggio emozionale tra segreti e rivelazioni.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Appuntamento con l'amore

Un cast di star hollywoodiane per una commedia sul mistero dell’amore. A ridosso di San Valentino si intrecciano le storie di coppie innamorate e single in cerca dell'anima gemella

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A Beautiful Mind

4 Oscar e 4 Golden Globe per il capolavoro di Ron Howard con Russell Crowe e Jennifer Connelly. L'avvincente biografia di John Nash, genio matematico e premio Nobel affetto da schizofrenia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Blade II

Il cacciatore di vampiri Wesley Snipes torna a combattere nel sequel di Guillermo del Toro. Per eliminare una razza di mostri mutanti Blade dovrà allearsi con i suoi nemici.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Max Steel

Fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon. Max, figlio di uno scienziato morto misteriosamente, scopre di avere poteri sovrumani grazie a un amico alieno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Losers

Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana e Chris Evans nell'action tratto dal fumetto della DC Comics. Un team di agenti speciali si allea con una donna misteriosa per una missione in Bolivia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il caso Thomas Crawford

Thriller con Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Un uomo si auto-accusa dell'omicidio della moglie, che lo tradiva con un poliziotto. Ma il suo è un piano diabolico...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Beata te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Palazzina Laf

Esordio alla regia di Michele Riondino, anche protagonista con Elio Germano. Un operaio dell'Ilva viene reclutato da un dirigente per raccontare quello che succede in fabbrica.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ocean's Twelve

Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ogni maledetta domenica

Oliver Stone dirige Al Pacino e un cast di star in un film sul mondo del football americano. Tony D'Amato è un allenatore in crisi alla guida di una squadra che non sa più vincere.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Napoli velata

Ferzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi fra sensualità e mistero. Napoli: la vita di un'anatomopatologa viene sconvolta dal passionale incontro con uno sconosciuto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)