Guida TV Sky Cinema e NOW: Eterno visionario, Sabato 12 Aprile 2025

Sabato 12 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Eterno visionario racconta la vita interiore e tormentata di Luigi Pirandello. Michele Placido dirige Fabrizio Bentivoglio in un’interpretazione intensa e stratificata, che scava nell’anima del grande drammaturgo siciliano. In un’atmosfera sospesa tra realtà e immaginazione, prendono corpo le sue passioni, le sue ossessioni creative e i fantasmi che lo accompagnarono fino alla fine. Valeria Bruni Tedeschi e Federica Vincenti completano un cast raffinato in un’opera che è al tempo stesso ritratto biografico e viaggio simbolico nella mente di un genio. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, Attrazione fatale torna a turbare gli equilibri con la sua tensione senza tempo. Glenn Close è magnetica e disturbante nella parte della donna ossessionata da una breve relazione extraconiugale con un avvocato, interpretato da Michael Douglas. Quello che inizia come una scappatella si trasforma in una spirale di ossessione, manipolazione e minaccia. Adrian Lyne firma uno dei thriller più emblematici degli anni ’80, capace ancora oggi di interrogare sui limiti del desiderio e sulle conseguenze del tradimento. Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD si torna all’origine dell’adrenalina con Fast and Furious, primo capitolo di una saga che ha ridefinito l’action contemporaneo. Vin Diesel e Paul Walker si fronteggiano sulle strade di Los Angeles tra corse clandestine e indagini sotto copertura. In questo esordio iconico, il rombo dei motori è il sottofondo costante di una storia dove la velocità è tutto, ma la lealtà e il senso di appartenenza valgono ancora di più.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21.00, prende vita il coloratissimo mondo di Barbie, per la prima volta al cinema in live action grazie alla regia ironica e intelligente di Greta Gerwig. Margot Robbie è una Barbie perfetta che comincia a sentirsi “sbagliata” e intraprende un viaggio nel mondo reale alla ricerca di sé stessa e della bambina che gioca con lei. Ryan Gosling è un Ken affascinato dalla realtà ma anche smarrito. Un racconto che sovverte gli stereotipi e parla con leggerezza e profondità di identità, aspettative e libertà di essere imperfetti. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD, Godzilla e Kong - Il nuovo impero alza il livello dello spettacolo con scontri titanici e scenari apocalittici. Godzilla e Kong, nemici storici, si trovano costretti a unire le forze quando una nuova creatura emergente dal cuore della Terra minaccia l’equilibrio del pianeta. In questo quinto capitolo del MonsterVerse, la spettacolarità visiva è totale, ma dietro ogni pugno e ruggito c’è anche la riflessione sull’istinto, sull’equilibrio tra natura e umanità. Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 propone Mindcage - Mente criminale, thriller mentale con echi da “Il silenzio degli innocenti”. Due detective si ritrovano invischiati in un’indagine che li costringe a collaborare con un brillante serial killer incarcerato, maestro nell’arte di uccidere e manipolare. Un’indagine psicologica tra stanze buie, indizi criptici e sospetti che ribaltano ogni certezza.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, la commedia Tu mi nascondi qualcosa gioca con le coincidenze, le bugie e le rivelazioni inaspettate. Tre storie si intrecciano tra uomini con doppie vite, fidanzate segrete e imprevisti porno: tutto ruota attorno a ciò che non si dice, ma che prima o poi emerge. Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Stella Egitto danno volto a personaggi comuni che si muovono tra imbarazzo, stupore e, alla fine, una piccola verità sul cuore umano. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21.00, The Lobster di Yorgos Lanthimos spiazza con la sua distopia glaciale e assurda. In una società dove essere single è illegale, chi non trova un partner viene trasformato in un animale. Colin Farrell è un uomo che tenta disperatamente di amare secondo le regole imposte, ma finisce per sovvertirle nel modo più radicale. Una riflessione sulla solitudine, sull’amore e sulla pressione sociale, raccontata con uno stile unico e disturbante. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, Non sposate le mie figlie! 2 torna a ridere dei pregiudizi culturali e delle famiglie numerose. Claude e Marie, già provati dai matrimoni multietnici delle figlie, scoprono che tutte vogliono lasciare la Francia per motivi diversi. Inizia così una missione folle per convincerle a restare, tra gag esilaranti, incontri imbarazzanti e uno spettacolo che diverte con intelligenza.

Eterno visionario

Le passioni e le ossessioni di Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, nel racconto di Michele Placido. Nel cast, Valeria Bruni Tedeschi e Federica Vincenti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Attrazione Fatale

Adrian Lyne dirige Glenn Close e Michael Douglas in un cult degli anni 80. Un avvocato di New York tradisce sua moglie con una donna che si rivelerà una stalker.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast and Furious

Primo capitolo di una delle saghe action più amate, dove il crimine sale a bordo di macchine impegnate in corse clandestine.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei. Ora disponibile.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Adam Wingard dirige questo quinto capitolo della saga MonsterVerse, ennesimo capolavoro di fantascienza ed effetti speciali. I due titani leggendari Godzilla e Kong si uniscono contro una nuova minaccia, che potrebbe annientare l’intero pianeta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Mindcage - Mente criminale

Impegnati nell'indagine su un serial killer che imita il modus operandi di un suo 'collega' rinchiuso in carcere, due detective si rivolgono proprio a quest'ultimo per raccogliere indizi sufficienti a catturare l'assassino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tu mi nascondi qualcosa

Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Stella Egitto in una commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Lobster

Colin Farrell e Rachel Weisz nel film The Lobster di Yorgos Lanthimos premiata a Cannes. In un mondo che vieta di essere single, ognuno deve trovare un partner o sarà trasformato in un animale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non sposate le mie figlie! 2

Sequel della fortunata commedia sulla convivenza tra culture differenti. Claude e Marie devono trovare il modo per trattenere le loro figlie che hanno deciso di lasciare la Francia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Crawl - Intrappolati

Survival-thriller con Kaya Scodelario prodotto da Sam Raimi . Durante un uragano, una ragazza e suo padre devono salvarsi dall'annegamento e dalla ferocia degli alligatori.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gangs Of Milano - Le nuove storie del Blocco Ep. 7 e 8

La situazione della Misa diventa sempre più preoccupante, e il trio elabora un piano per ottenere vendetta, ma non tutto va come previsto. La resa dei conti: il trio, con nuovi alleati e vecchi amici, vive un’ultima avventura che porta ognuno faccia a faccia con il proprio destino.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)