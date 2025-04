Guida TV Sky Cinema e NOW: Ben Dan - Gangs Of Milano, Domenica 13 Aprile 2025

Domenica 13 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Gangster Squad mette in scena la lotta senza regole tra legge e criminalità nella Los Angeles degli anni ’40. Josh Brolin guida una squadra di poliziotti scelti, decisi a sgretolare l’impero del gangster Mickey Cohen, interpretato da un Sean Penn magnetico e spietato. Ryan Gosling completa il cast stellare di questo poliziesco ispirato a fatti reali, in cui azione e noir si fondono tra atmosfere vintage, sparatorie spettacolari e un profondo senso di giustizia al limite della legalità. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, Ben Dan – Gangs of Milano offre una rivisitazione più cupa e intensa dell’universo narrativo già esplorato nella serie madre. Con la regia della director's cut dell’episodio 6, questa versione si concentra su Snake, interpretato da Salmo, che vive nascosto all’interno di un grattacielo come in un microcosmo distopico. La comparsa di un personaggio chiave – volto di Alessandro Borghi – sconvolge i suoi piani e riaccende ferite irrisolte, tra tensioni urbane, lealtà precarie e il peso di una vendetta imminente. Sky Cinema Collection HD alle 21.15 riaccende i motori con 2 Fast 2 Furious, secondo capitolo dell’amata saga action. Paul Walker torna nei panni dell’ex agente Brian O’Conner, stavolta impegnato a infiltrarsi nel giro di un narcotrafficante a Miami. Al suo fianco un nuovo alleato, Tej, in un mix perfetto di inseguimenti, auto truccate e sfide ad alta velocità, dove il confine tra legalità e sopravvivenza si fa sempre più sottile.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è rivisita il mito di Peter Pan in chiave epica e visionaria. Joe Wright dirige un fantasy visivamente spettacolare in cui un orfano dodicenne scopre di essere destinato a diventare un eroe in un mondo popolato da fate, pirati e guerrieri. Hugh Jackman è lo spietato Barbanera in un racconto che intreccia magia, coraggio e il sogno eterno dell’infanzia. Sky Cinema Action HD propone alle 21.00 Demolition Man, cult distopico che mette a confronto due epoche e due nemici giurati. Sylvester Stallone è un poliziotto ibernato nel 1996 e risvegliato in un futuro ultra pacifico per fermare il criminale più pericoloso di sempre, interpretato da Wesley Snipes. Azione esplosiva, ironia e critica sociale si fondono in un film diventato simbolo degli anni ’90. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD si apre il sipario dell’orrore con The Nun II, nuovo capitolo dell’universo di “The Conjuring”. Siamo nella Francia del 1956, dove la morte misteriosa di un prete riaccende l’incubo: la suora demoniaca Valak è tornata. Una giovane religiosa si ritrova a indagare tra presenze maligne e segreti oscuri in un collegio infestato, dove ogni ombra può essere fatale.

Sky Cinema Romance HD, sempre alle 21.00, propone la commedia degli equivoci Romeo è Giulietta. Pilar Fogliati è una giovane attrice scartata per il ruolo di Giulietta da un regista burbero, interpretato da Sergio Castellitto. Ma travestendosi da uomo, ottiene la parte di Romeo, innescando una girandola di situazioni comiche e riflessioni sottili sul genere, il teatro e l’identità. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Il mio amico Einstein porta sullo schermo il ritratto intimo di Albert Einstein, interpretato da Andy Serkis. Ambientato sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale, il film esplora l’influenza delle sue teorie rivoluzionarie e il rapporto umano con un fisico di Cambridge, in un racconto che unisce scienza, emozione e riflessione storica. Sky Cinema Comedy HD propone alle 21.00 la commedia brillante Beata ignoranza. Alessandro Gassmann e Marco Giallini sono due professori dalle idee opposte sull’uso dei social network, ma uniti da un passato comune: la stessa donna amata. Tra battute pungenti e situazioni surreali, il film riflette con ironia sul divario generazionale, l’educazione e l’identità digitale.

Chi si fosse perso i titoli principali della sera precedente, può recuperarli grazie a Sky Cinema +24. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD, torna Eterno visionario, il raffinato ritratto di Luigi Pirandello firmato Michele Placido, mentre alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD è in replica il thriller psicologico Attrazione fatale, con Glenn Close e Michael Douglas, un classico che esplora le conseguenze devastanti di una passione fuori controllo.

