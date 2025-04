Guida TV Sky Cinema e NOW: Una terapia di gruppo, Lunedi 14 Aprile 2025

Lunedi 14 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Comedy HD va in onda Una terapia di gruppo, una commedia italiana corale che mescola ironia e riflessione. Diretta da Paolo Costella, vede protagonista Claudio Bisio nei panni di uno psicologo la cui agenda viene confusa, provocando un incontro fortuito e imprevedibile: sei pazienti si presentano nello studio nello stesso momento. Nessuno vuole rinunciare alla propria seduta e, tra equivoci, confessioni inattese e rivelazioni personali, quella che doveva essere un’ora di terapia individuale si trasforma in un’esperienza condivisa che cambierà il modo di vedere se stessi e gli altri. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Frida è un viaggio appassionato e doloroso nella vita della celebre pittrice messicana Frida Kahlo. Il film, vincitore di 2 Oscar e 1 Golden Globe, è interpretato da una magnetica Salma Hayek che restituisce l’anima ribelle, tormentata e rivoluzionaria di una donna segnata da dolori fisici devastanti e passioni brucianti. Tra il legame irrequieto con Diego Rivera e le frequentazioni con personaggi chiave del Novecento, Frida attraversa l’arte, la politica e il desiderio con uno stile visivo potente, specchio della sua opera. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, The Fast and the Furious: Tokyo Drift rappresenta una deviazione dalla saga originale, introducendo nuovi personaggi e spostando il cuore dell’azione in Giappone. Sean Boswell, adolescente ribelle ossessionato dalla velocità, viene spedito a Tokyo per evitare il carcere. Qui scopre il drift, un modo di guidare tanto spettacolare quanto pericoloso, e si trova coinvolto in un ambiente in cui l'onore e la rivalità si sfidano sulle strade notturne della metropoli asiatica.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Barely Lethal è un action movie giovane e spumeggiante, con Hailee Steinfeld nei panni di Megan, un’adolescente cresciuta in un programma segreto del governo per diventare un'assassina letale. Ma Megan sogna una vita normale, tra scuola, amiche e balli studenteschi. Quando si finge morta e si iscrive a un liceo americano, scopre che sopravvivere al mondo degli adolescenti può essere più complicato di una missione sotto copertura. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, First Kill propone un thriller teso in cui Bruce Willis e Hayden Christensen sono padre e figlio in vacanza nei boschi. Un’escursione si trasforma in un incubo quando diventano testimoni di un omicidio durante una rapina fallita. La situazione precipita e i due si ritrovano ostaggi di una banda, in una corsa contro il tempo per salvarsi e proteggere la verità, tra sparatorie e segreti della polizia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Angeli e demoni prosegue la saga ispirata ai romanzi di Dan Brown. Tom Hanks torna nei panni del professor Robert Langdon, chiamato questa volta a decifrare un simbolo antico legato agli Illuminati. Roma diventa il teatro di una corsa sfrenata contro il tempo: quattro cardinali sono stati rapiti e una bomba è nascosta da qualche parte in Vaticano. Un thriller a tinte esoteriche che intreccia arte, religione e scienza in un crescendo di tensione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Lost in Translation - L’amore tradotto è una poesia visiva firmata da Sofia Coppola, premiata con l’Oscar e il Golden Globe per la sceneggiatura. Bill Murray interpreta un attore in declino giunto a Tokyo per girare uno spot. Qui incontra Charlotte, una giovane donna inquieta e malinconica, interpretata da Scarlett Johansson. Tra solitudine e confidenze sussurrate, i due si avvicinano in una delle metropoli più frenetiche del mondo, trovando nell’altro una connessione profonda quanto fugace. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Flight è un potente dramma umano diretto da Robert Zemeckis. Denzel Washington dà corpo e anima a un pilota d’aereo che riesce a compiere un atterraggio di emergenza miracoloso salvando decine di vite. Ma sotto l’eroismo si cela un segreto devastante: l’uomo è dipendente da alcol e droghe. Mentre l’inchiesta si stringe attorno a lui, sarà costretto a fare i conti con se stesso e con la verità, in una parabola dolorosa di redenzione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Gangster Squad racconta con ritmo serrato la vera storia della squadra di agenti segreti che negli anni '40 combatté il crimine organizzato a Los Angeles. Con Josh Brolin e Ryan Gosling da una parte e uno spietato Sean Penn nei panni del gangster Mickey Cohen, il film è una corsa senza freni in una città dove la corruzione è ovunque e solo chi è disposto a violare le regole può fermare l’illegalità. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Ben Dan – Gangs of Milano propone la versione director’s cut del sesto episodio della serie urban firmata da Cosimo Alemà, con Salmo protagonista assoluto. Snake, ricercato per tentato omicidio, si nasconde in un edificio labirintico. Quando un incontro inatteso rimette in discussione i suoi piani, inizia una nuova escalation di tensione e violenza. Alessandro Borghi entra in scena per sconvolgere gli equilibri e spingere la narrazione verso nuove, pericolose derive.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Una terapia di gruppo

Commedia corale con Claudio Bisio diretta da Paolo Costella. Per errore, sei pazienti ricevono appuntamento dallo psicologo alla stessa ora con esiti inaspettati

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Frida

2 Oscar e 1 Golden Globe alla biografia della pittrice messicana Frida Kahlo, con Salma Hayek. Una vita scandita da relazioni controverse e incontri cruciali con personaggi storici

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Il terzo capitolo della saga è uno spin-off con nuovi protagonisti che trasferisce le gare clandestine sulle strade di Tokyo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Barely Lethal

Action con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. Addestrata fin da piccola ad uccidere, Megan sogna un'esistenza normale. Una nuova missione le darà modo di rifarsi una vita.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

First Kill

Action con Bruce Willis e Hayden Christensen. In vacanza nei boschi, un broker e suo figlio assistono casualmente all'omicidio di un poliziotto da parte di una banda in fuga.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Angeli e demoni

Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso è chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. È l'inizio di una serie di misteri.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Lost in Translation - L'amore tradotto

Oscar e Golden Globe a Sofia Coppola per una raffinata commedia romantica con Bill Murray e Scarlett Johansson. A Tokyo per uno spot, un divo americano in declino farà un incontro speciale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Flight

Robert Zemeckis dirige il premio Oscar Denzel Washington in una drammatica avventura nei cieli. Un pilota alcolizzato è chiamato a compiere un pericoloso atterraggio di emergenza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Gangster Squad

Josh Brolin, Ryan Gosling e Sean Penn in un poliziesco tratto da una storia vera. Los Angeles, anni 40: una squadra di agenti incorruttibili lotta per colpire al cuore l'impero di un gangster.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ben Dan - Gangs Of Milano

Snake (Salmo), ricercato per tentato omicidio, vive nascosto in una citta'-palazzo. Un incontro sconvolge i suoi piani. Director's cut di Gangs of Milano ep 6 con Alessandro Borghi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)