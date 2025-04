Guida TV Sky Cinema e NOW: Titanic, Giovedi 17 Aprile 2025

Giovedi 17 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Titanic torna a far battere i cuori con il kolossal firmato James Cameron, vincitore di 11 Oscar e divenuto una delle storie d'amore più iconiche della storia del cinema. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono Jack e Rose, due giovani provenienti da mondi opposti che si incontrano e si innamorano a bordo del Titanic, il transatlantico considerato inaffondabile. Mentre la loro passione cresce, la tragedia è dietro l’angolo: l’impatto con un iceberg cambierà per sempre i loro destini. Su Sky Cinema Due HD sempre alle 21.15, A History of Violence di David Cronenberg si insinua nel cuore dell’America più tranquilla per mostrarne l’oscurità latente. Viggo Mortensen è Tom Stall, uomo comune e padre di famiglia, che diventa un eroe nazionale dopo aver ucciso due rapinatori per legittima difesa. Ma la sua improvvisa notorietà attira l’attenzione di personaggi ambigui, convinti che dietro la sua identità si nasconda un passato molto diverso.

Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD l’adrenalina corre con Fast & Furious 6, capitolo esplosivo della saga con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez. Dopo essersi rifugiati in giro per il mondo, Dominic Toretto e Brian O'Conner radunano la loro squadra per affrontare una banda criminale altamente organizzata che opera su quattro ruote. Il ritorno di Letty, creduta morta, complica le dinamiche, mescolando azione e sentimento. Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Hotel Transylvania è la scelta perfetta per tutta la famiglia. Dracula, qui in una versione più affettuosa che spaventosa, ha costruito un lussuoso rifugio per i mostri, lontano dagli umani. Ma quando Mavis, sua figlia, compie 118 anni, alla festa si presenta per errore un ragazzo umano, e tutto cambia. Una commedia animata che gioca con l’immaginario horror con tenerezza e ironia.

Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD, Mad Max: Fury Road spinge al limite l’immaginazione con uno spettacolo visivo estremo. Tom Hardy è Max, solitario e tormentato, che viene trascinato in una fuga ad alta velocità nel deserto da Furiosa (Charlize Theron), ribelle che guida un convoglio di donne in cerca di libertà. In un mondo devastato dalla guerra e dalla sete, ogni respiro è una battaglia per la sopravvivenza. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, Il collezionista porta lo spettatore nei meandri della mente di un serial killer. Morgan Freeman è il criminologo Alex Cross, coinvolto personalmente quando la nipote viene rapita. Accanto a lui, Ashley Judd interpreta una giovane dottoressa scampata all’aggressore e determinata ad aiutare le indagini, che si snodano in una caccia all’uomo piena di tensione e sorprese.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, Ex – Amici come prima! diretto da Carlo Vanzina intreccia con leggerezza le vicende di vari personaggi alle prese con amori finiti e relazioni da riscoprire. Tra equivoci e bugie, si susseguono le storie di ex fidanzati, mariti infedeli e nuovi incontri, in un affresco ironico delle relazioni moderne. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Le ragazze di Wall Street racconta una storia vera di riscatto femminile in una New York cinica e ipercompetitiva. Jennifer Lopez guida un gruppo di spogliarelliste che, dopo la crisi finanziaria del 2008, decide di ribaltare le regole del gioco truffando i loro ricchi clienti di Wall Street. Ma il denaro facile ha sempre un prezzo, e l’equilibrio tra amicizia, lealtà e sopravvivenza viene messo a dura prova. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, Ocean’s Thirteen chiude la trilogia con stile e umorismo. George Clooney e Brad Pitt capeggiano ancora una volta la squadra dei ladri più brillanti del cinema. Quando uno dei loro viene truffato da un magnate del gioco d’azzardo interpretato da Al Pacino, decidono di vendicarsi svaligiando il suo nuovo casinò proprio la notte dell’apertura. Una sfida impossibile, orchestrata con eleganza e un pizzico di follia.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD, Body Cam è un thriller cupo dove realtà e soprannaturale si confondono. Mary J. Blige interpreta una poliziotta che, dopo la morte inspiegabile di un collega, si trova coinvolta in una spirale di eventi inquietanti. Un misterioso filmato registrato dalla body cam sembra contenere la chiave di una verità che sfugge alla logica. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Back to Black riporta in scena la vita turbolenta di Amy Winehouse. Marisa Abela dà volto e voce alla leggendaria cantante britannica in un racconto che parte dagli esordi nei piccoli locali londinesi fino al successo planetario dell’album Back to Black, attraversando le fragilità, le dipendenze e la relazione tossica con Blake Fielder-Civil. Un ritratto sincero e struggente di un talento che ha lasciato un segno indelebile nella musica e nel cuore del pubblico.

