Guida TV Sky Cinema e NOW: Cattivissimo me 4, Lunedi 21 Aprile 2025

Lunedi 21 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Family HD, Cattivissimo Me 4 riporta in scena l’amatissimo Gru, ora agente ufficiale della Anti-Villain League, in un capitolo ricco di azione e comicità esplosiva. La minaccia si chiama Maxime Le Mal, nuovo supercattivo deciso a colpire al cuore: la famiglia di Gru, compreso il suo turbolento e inarrestabile ultimo figlio, Gru Jr. Ne nasce una fuga rocambolesca dove i Minions si scatenano in gag irresistibili e la tensione familiare si mescola a momenti di dolcezza. Ancora una volta, Illumination riesce a unire adrenalina, tenerezza e humour in una storia travolgente che fa centro con tutte le generazioni. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 torna un classico senza tempo: Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel, è un cult assoluto del genere carcerario. Clint Eastwood è Frank Morris, detenuto astuto e determinato a evadere dalla prigione considerata inespugnabile, situata sull’isola di Alcatraz. In un’atmosfera tesa e claustrofobica, si consuma la preparazione di un’evasione tanto impossibile quanto geniale, in un film che ha fatto scuola e che ancora oggi mantiene intatto il suo fascino.

Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD, la saga fantasy per eccellenza giunge al suo epilogo con Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, che ha fatto la storia degli Oscar con ben 11 statuette vinte. Frodo e Sam sono ormai prossimi al Monte Fato, mentre Gandalf e gli altri preparano l’ultima, disperata resistenza contro Sauron. Le battaglie sono imponenti, le emozioni al massimo e il legame tra i protagonisti si rafforza in un finale che chiude con grandiosità e malinconia una delle trilogie più amate di sempre. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD, torna il film che ha rivoluzionato la fantascienza moderna: Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg, è un cult senza età che unisce scienza, terrore e meraviglia. L’idea di far rivivere i dinosauri in un parco a tema sembra geniale, ma quando le creature sfuggono al controllo umano, l’incubo prende il sopravvento. Suspense, effetti speciali ancora straordinari e una narrazione avvincente fanno di questo film un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, Inferno ci trasporta tra le meraviglie artistiche e i misteri di Firenze. Ron Howard dirige Tom Hanks nel ruolo del professor Langdon, alle prese con un enigma legato a Dante e a un virus potenzialmente devastante per l’umanità. Il ritmo è serrato, le ambientazioni suggestive e la tensione cresce minuto dopo minuto, in un thriller che mescola arte, simbolismo e pericoli globali.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, si torna indietro nel tempo con la serie cult Downton Abbey. Nell’Inghilterra dei primi del Novecento, la famiglia aristocratica Crawley e il personale della grande dimora vivono intrecci sentimentali, trasformazioni sociali e scandali. Eleganza, raffinata scrittura e grande cura per la ricostruzione storica fanno della serie un’esperienza immersiva e profondamente coinvolgente. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Padri e figlie di Gabriele Muccino esplora con intensità il rapporto tra un padre fragile ma amorevole e la figlia segnata da un’infanzia segnata dal dolore. Russell Crowe è uno scrittore affetto da disturbi mentali che cerca di crescere la figlia da solo, mentre Amanda Seyfried interpreta la giovane Katie, diventata psicologa ma tormentata dai suoi fantasmi. Un film struggente, che alterna presente e passato per raccontare le ferite della mente e del cuore. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, la commedia italiana Se Dio vuole mette a confronto fede e razionalità con tono brillante e riflessivo. Marco Giallini è un cardiochirurgo ateo che si scontra con la vocazione del figlio a diventare sacerdote, mentre Alessandro Gassmann interpreta il prete che lo ha ispirato. Da questo incontro-scontro nasceranno situazioni comiche ma anche spunti di crescita e di riconciliazione in una commedia originale e ben calibrata.

Infine, per chi si fosse perso il successo del momento, Diamanti torna su Sky Cinema Uno +24 e Sky Ciema Due +24 che segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un’opera capace di toccare corde profondissime. Dopo anni di attesa, il regista torna al cinema con un racconto intimo che intreccia amore, memoria e desiderio di rinascita. Un gruppo di donne, legate da un passato comune e da segreti che affiorano, si ritrova in una Roma sospesa tra nostalgia e vitalità. Con il suo stile visivo raffinato e la capacità di far parlare i silenzi, Ozpetek dirige un cast tutto al femminile che brilla di luce propria, rendendo omaggio alla forza delle emozioni e alla bellezza fragile dei legami. Il film, campione d’incassi del 2024, è già un classico contemporaneo.

