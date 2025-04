Guida TV Sky Cinema e NOW: The Outpost, Martedi 22 Aprile 2025

Martedi 22 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, The Outpost è un intenso war movie tratto da una drammatica storia vera. Siamo in Afghanistan, nel 2009, quando una piccola unità di soli 54 soldati americani si ritrova isolata in un avamposto remoto, presa di mira da centinaia di talebani in un attacco massiccio e coordinato. Scott Eastwood, Orlando Bloom e Milo Gibson interpretano uomini comuni che, in condizioni estreme, si trasformano in eroi, dando vita a un racconto di resistenza e fratellanza dove ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Chocolat è una commedia romantica e sensuale ambientata in un piccolo villaggio della Francia tradizionalista. Quando Vianne, interpretata da Juliette Binoche, apre una cioccolateria durante la Quaresima, la sua presenza turba l’equilibrio del paese. Ma poco a poco, con la dolcezza e l’accoglienza dei suoi prodotti, riesce a sciogliere i cuori più chiusi, compreso quello del misterioso gitano interpretato da Johnny Depp. Una storia di libertà, desiderio e riscatto che si gusta come una pralina. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, prende il via Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, primo capitolo della leggendaria trilogia diretta da Peter Jackson e tratta dal capolavoro di J.R.R. Tolkien. Frodo Baggins, giovane hobbit della Contea, eredita un anello dall’immenso potere, inconsapevole che quel piccolo oggetto può distruggere o salvare il destino del mondo. Inizia così un viaggio epico, tra elfi, nani, maghi e creature oscure, per impedire che l’anello finisca nelle mani del malvagio Sauron.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Minions racconta in chiave spassosa la genesi dei piccoli, gialli e stralunati assistenti dei cattivi. Sempre alla ricerca di un villain da servire, dalla Preistoria fino alla Londra degli anni ’60, i Minions intraprendono un’avventura rocambolesca che li porterà a conoscere Scarlet Sterminator, la prima supercattiva donna della storia. Un film irresistibile per grandi e piccoli, pieno di gag, colpi di scena e travestimenti improbabili. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, torna Jason Statham in Shark 2 – L’abisso, nuovo capitolo tra suspense e adrenalina. L’esperto esploratore Jonas Taylor guida una spedizione sottomarina in una zona inesplorata dell’oceano, ma quello che li aspetta sono creature preistoriche affamate e un manipolo di trafficanti senza scrupoli. Tra abissi oscuri, inseguimenti sottomarini e battaglie al limite dell’impossibile, l’azione non si ferma mai. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Predestination è un thriller di fantascienza che gioca con il tempo e l’identità. Ethan Hawke è un agente temporale in missione per impedire un attentato devastante, ma nel corso del suo viaggio attraverso le epoche scopre un segreto che cambia radicalmente il senso della sua esistenza. Un film cerebrale, spiazzante e profondamente originale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Un ragazzo d’oro di Pupi Avati affronta con delicatezza il rapporto tra memoria e verità. Riccardo Scamarcio è Davide, figlio di uno scrittore scomparso suicida, che decide di far pubblicare il suo manoscritto incompiuto. Ma durante il processo di revisione, emergono verità nascoste e il ruolo di Sharon Stone, enigmatica editrice, si rivelerà cruciale in un percorso di rivelazione personale. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Il bambino con il pigiama a righe racconta una delle storie più toccanti del cinema contemporaneo. Bruno, figlio di un ufficiale nazista, si trasferisce vicino a un campo di concentramento e fa amicizia con Shmuel, un bambino ebreo rinchiuso oltre il filo spinato. In un mondo diviso dall’odio, i due trovano un legame puro e innocente, destinato però a uno degli epiloghi più commoventi e strazianti mai raccontati. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Contromano è una satira sociale firmata da Antonio Albanese. Mario, negoziante milanese abitudinario e xenofobo, decide di "deportare" in Senegal il giovane Oba, venditore ambulante. Ma il viaggio si trasforma in un’esperienza surreale e trasformativa, che scardina i suoi pregiudizi e lo mette davanti alle proprie fragilità.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Cattivissimo Me 4 continua le avventure dell’ex supercriminale Gru, ora al servizio del bene. Ma quando il temibile Maxime Le Mal minaccia la sua famiglia, Gru torna a combattere, con al fianco Lucy, le adorabili bambine e un nuovo arrivo: Gru Jr., piccoletto pestifero che gli darà del filo da torcere. Azione, ironia e Minions come sempre fuori controllo. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Fuga da Alcatraz è un capolavoro del genere carcerario. Clint Eastwood interpreta Frank Morris, genio silenzioso e determinato, che progetta una fuga impossibile dalla prigione più sorvegliata del mondo. Un film essenziale, asciutto e teso come un filo, che tiene incollati fino all’ultima inquadratura, tra ingegno, claustrofobia e rivendicazione della libertà.

