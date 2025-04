Guida TV Sky Cinema e NOW: Non si scherza col fuoco, Mercoledi 23 Aprile 2025

Mercoledì 23 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD va in onda Non si scherza col fuoco, una commedia per tutta la famiglia con John Cena nei panni di un impassibile e rigoroso capo dei vigili del fuoco. Quando la sua squadra salva tre fratellini da un incendio boschivo, si ritrovano nell’insolita posizione di doverli accudire fino all’arrivo dei servizi sociali. Ma tenere a bada i piccoli ospiti si rivelerà più complicato che domare un incendio. In un turbine di gag, disastri domestici e tenerezza, i pompieri dovranno imparare a lasciare spazio alle emozioni per diventare, loro malgrado, una nuova famiglia. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, Marco Tullio Giordana dirige La vita accanto, un dramma intimo e potente incentrato sulle crepe che si aprono in una famiglia borghese all'apparenza perfetta. Quando sulla guancia della figlia compare una misteriosa macchia rossa, i genitori entrano in crisi, incapaci di accettare l’imperfezione in un mondo fatto di apparenze. Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon interpretano due genitori costretti a fare i conti con le proprie ossessioni e i propri limiti, mentre la giovane Beatrice Barison incarna la fragile ricerca di identità della figlia, simbolo di un disagio che diventa riflessione sull’amore e sull’accettazione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, si torna nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli – Le due Torri, il secondo, epico capitolo della saga firmata Peter Jackson. La Compagnia dell’Anello si è divisa: Frodo e Sam continuano il loro cammino verso Mordor, guidati e al tempo stesso minacciati dal tormentato Gollum. Aragorn, Legolas e Gimli, invece, si uniscono al popolo di Rohan per contrastare l’avanzata delle forze di Saruman. In un crescendo di battaglie, magie e scelte morali, si intrecciano le linee narrative che preparano lo scontro definitivo tra luce e oscurità.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD arriva Pets – Vita da animali, irresistibile film d’animazione che mostra cosa combinano i nostri amici a quattro zampe quando restano soli in casa. Max, cagnolino viziato e affezionatissimo alla sua padrona, vede la sua routine sconvolta dall’arrivo di Duke, un randagio grosso e maldestro. Dopo essere finiti nei guai, i due rivali saranno costretti a collaborare per tornare a casa, affrontando una minaccia guidata da Nevosetto, un coniglio ribelle con un esercito di animali abbandonati. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 c’è Dune – Parte due, sequel monumentale firmato Denis Villeneuve. Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, si unisce al popolo dei Fremen per prepararsi alla rivalsa contro l’impero che ha distrutto la sua casata. Accanto a lui, Chani (Zendaya), guida spirituale e compagna di lotta. Tra visioni mistiche, battaglie colossali e interrogativi morali, Paul dovrà scegliere se diventare il messia profetizzato o spezzare il ciclo della violenza. Un’opera visivamente straordinaria, candidata a cinque Oscar. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, torna Io sono leggenda, cupo racconto post-apocalittico con Will Smith. Un virus creato per curare il cancro ha annientato quasi tutta la popolazione mondiale, trasformando i pochi superstiti in creature mostruose e assetate di sangue. Robert Neville è apparentemente l’unico immune, e passa le sue giornate a cercare una cura, parlando con manichini e sopravvivendo a notti d’incubo. Ma l’isolamento ha un prezzo, e la solitudine può essere più letale del virus stesso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, C’è post@ per te è una delle più amate commedie romantiche degli anni ’90, con Meg Ryan e Tom Hanks. I due protagonisti si conoscono via mail, senza sapere le rispettive identità. Lei è la proprietaria di una piccola libreria indipendente, lui è il rampollo di una catena che minaccia di mandarla in fallimento. Ma tra messaggi teneri, scontri professionali e romantiche coincidenze, l’amore troverà la sua strada. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, The Bikeriders ci catapulta negli anni Sessanta nel cuore dell’America ribelle. Il film segue l’evoluzione del club motociclistico dei Vandals, nato come simbolo di libertà e fratellanza, ma progressivamente contaminato dalla violenza e dal crimine. Attraverso gli occhi di un giovane fotografo, assistiamo alla parabola di Benny e di sua moglie Kathy, intrappolati in un mondo che li attrae e li divora. Un racconto di frontiera, tra libertà e dannazione. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, Bar Sport porta sullo schermo l’immaginario surreale e pungente di Stefano Benni. Nel microcosmo di un bar di provincia degli anni Settanta si intrecciano le storie di personaggi improbabili, tra leggende metropolitane, partite a carte, battute da barista e sogni a occhi aperti. Un’operazione nostalgica e grottesca, che unisce la commedia all’italiana a uno sguardo disincantato e affettuoso sul passato.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, The Outpost racconta un episodio realmente accaduto durante la guerra in Afghanistan. In un avamposto remoto, 54 soldati americani si trovano circondati da centinaia di talebani. Isolati, in inferiorità numerica, con munizioni limitate, devono resistere contro ogni probabilità. Il film, interpretato da Scott Eastwood, Orlando Bloom e Milo Gibson, è un tributo crudo e realistico al coraggio dei militari coinvolti. Chiude la serata su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 Papa Francesco – Un uomo di parola, documentario che segue il Pontefice mentre affronta temi fondamentali come la povertà, l’ambiente, l’integrazione e la pace. Attraverso un linguaggio semplice e diretto, Papa Bergoglio invita a riscoprire i valori dell’umanità in un’epoca segnata da disuguaglianze e conflitti, aprendo un dialogo sincero con il mondo.

Non si scherza col fuoco

John Cena in una commedia per tutta la famiglia. Una squadra di vigili del fuoo salva 3 orfani da un incendio. In attesa dei servizi sociali, i pompieri dovranno fare i babysitter

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La vita accanto

Marco Tullio Giordana dirige Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Beatrice Barison e Valentina Bellè. Una macchia rossa sul viso della figlia getta nello sconforto una ricca famiglia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - Le due Torri

2 Oscar al secondo capitolo della saga di Peter Jackson, dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Dopo la scissione della Compagnia dell'Anello, il Gollum insegue Frodo e Sam, diretti a Mordor.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pets - Vita da animali

Animali domestici all'arrembaggio nel successo d’animazione targato Illumination. Il tenero cagnolino Max si allea con il randagio Duke per fermare il piano del coniglio Nevosetto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dune - Parte due

Timothée Chalamet e Zendaya tornano in questo epico sequel fantascientifico diretto da Denis Villeneuve. Rifugiatosi tra i Fremen, il giovane Paul Atreides intraprende un viaggio spirituale, mentre lo spettro di una guerra santa aleggia sulla galassia. Il film ha ottenuto 5 nomination agli Oscar® 2025: Miglior Film, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Io sono leggenda

Cult di fantascienza con Will Smith. Un virus ha decimato l'umanità trasformando i superstiti in mostri. Uno scienziato immune al morbo studia una cura nel suo laboratorio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

C'è post@ per te

Meg Ryan e Tom Hanks nell'intramontabile commedia romantica diretta da Nora Ephron. La proprietaria di una piccola libreria flirta via internet con uno sconosciuto. Ma dietro il nickname dell'uomo si nasconde il padrone del megastore che vuole costringerla a chiudere.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Bikeriders

Jeff Nichols dirige questo film drammatico, ambientato nel Midwest degli anni ’60. Un giovane fotografo documenta l’ascesa del club di motociclisti dei Vandals. Tra corse sfrenate e spirito ribelle, Benny e sua moglie Kathy si trovano presto divisi tra sogni di libertà e una crescente spirale di violenza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bar Sport

Dal romanzo-cult di Stefano Benni, commedia con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston. Buffi personaggi si avvicendano in un bar degli anni 70, fra racconti tragicomici e aneddoti leggendari.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Outpost

Scott Eastwood, Orlando Bloom e Milo Gibson in un war movie basato su una storia vera. Afghanistan 2009: 54 soldati americani subiscono l'agguato di centinaia di combattenti talebani.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Papa Francesco - Un Uomo Di Parola

Papa Francesco risponde alle domande provenienti dal mondo globalizzato di oggi, esprimendo profonda preoccupazione per i poveri e le disuguaglianze sociali che minano la pace.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)