Guida TV Sky Cinema e NOW: Mimì - Il principe delle tenebre, Giovedi 24 Aprile 2025

Giovedi 24 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD va in onda Uno di noi, thriller drammatico con Kevin Costner e Diane Lane: un ex sceriffo e sua moglie lasciano la quiete del Montana per salvare la nuora e il nipote finiti nelle mani di una famiglia violenta. La loro missione si trasforma in uno scontro tra giustizia personale e legge, in una lotta che mette al centro l’amore per la famiglia e la sfida a un sistema spietato. Alla stessa ora, su Sky Cinema Due HD, spazio all’originale italiano Mimì – Il principe delle tenebre, favola gotica firmata Brando De Sica che unisce bullismo, diversità e accettazione attraverso la storia di un ragazzo segnato nel corpo e nell’anima, che trova rifugio e amore in una misteriosa figura femminile. Chi cerca epica e grandi emozioni potrà riscoprire Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD: il capolavoro di Peter Jackson, premiato con 11 Oscar, conclude la trilogia tra battaglie leggendarie, commiati struggenti e la marcia finale verso il Monte Fato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, i più piccoli e le famiglie potranno seguire l’avventura animata Prendi il volo, ultima creazione Illumination: una famiglia di anatre si lancia nella sua prima migrazione alla scoperta del mondo, in un viaggio tenero e avventuroso tra emozioni e nuovi orizzonti. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 debutta alla regia Dev Patel con Monkey Man, potente revenge movie ambientato in un’India brutale e divisa. La lotta di un giovane contro un sistema corrotto diventa una parabola tra arti marziali, dolore e giustizia sociale. A chi ama il brivido classico, Sky Cinema Suspense HD propone La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, sempre alle 21.00: tensione e paranoia in un capolavoro senza tempo con James Stewart, dove lo sguardo si fa ossessione e la normalità si incrina.

Su Sky Cinema Romance HD, alla stessa ora, c’è Am I OK?, storia toccante con Dakota Johnson sulla scoperta dell’orientamento sessuale e sull’accettazione di sé, narrata con delicatezza e sincerità. La linea drama continua su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 con Era mio figlio, racconto struggente di eroismo dimenticato durante la guerra del Vietnam: il sacrificio di un medico paracadutista rivive in un’indagine postuma che cerca giustizia e verità. Per una serata più leggera ma ricca di contenuto, su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21.00, c’è Io sono Tempesta, commedia sociale con Marco Giallini e Elio Germano sullo scontro tra privilegi e marginalità, tra un finanziere corrotto e un padre in difficoltà.

Chi ha perso i titoli del giorno prima può recuperare alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD con Non si scherza col fuoco, commedia d’azione con John Cena, e su Sky Cinema Due +24 HD con La vita accanto di Marco Tullio Giordana, dramma familiare intenso e riflessivo.

