Guida TV Sky Cinema e NOW: Eileen, Venerdi 25 Aprile 2025

Venerdi 25 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Eileen, in prima serata su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, è un thriller psicologico elegante e inquieto, con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. In un grigio inverno del New England degli anni ’60, Eileen lavora come segretaria in un carcere maschile. La sua vita è segnata dalla monotonia, da un ambiente opprimente e da un rapporto problematico con il padre. Ma l’arrivo della nuova psicologa, la sofisticata e carismatica Rebecca, sconvolge ogni equilibrio. Un’attrazione silenziosa ma esplosiva si insinua tra le due donne, portando Eileen a compiere scelte che cambieranno tutto. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, va in onda Il Padrino - Parte II, seconda parte della saga diretta da Francis Ford Coppola. È più di un sequel: è una meditazione sulla solitudine del potere. Da un lato seguiamo la giovinezza di Vito Corleone, interpretato da Robert De Niro, che da ragazzo siciliano approda in America per costruire il suo impero. Dall’altro vediamo Michael, figlio ormai al comando, che in nome della famiglia è pronto a tradire e sacrificare tutto. Sei Oscar, tra cui miglior film e miglior attore non protagonista. Argo, in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, è un thriller storico ad alta tensione diretto e interpretato da Ben Affleck. Durante la crisi degli ostaggi in Iran del 1979, sei americani riescono a rifugiarsi nella residenza dell’ambasciatore canadese. Per salvarli, la CIA escogita un piano folle: farli passare per una troupe cinematografica canadese in visita per girare un film di fantascienza. Una storia incredibile ma vera, raccontata con precisione e tensione costante.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, torna la magia di Jumanji - Benvenuti nella giungla, un’avventura esilarante in cui quattro adolescenti vengono risucchiati in un videogioco e si ritrovano nei panni dei loro avatar adulti. Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black danno vita a personaggi tanto surreali quanto irresistibili, tra livelli da superare e lezioni da imparare su se stessi. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Run All Night – Una notte per sopravvivere è un crime adrenalinico con un Liam Neeson in forma smagliante. Ex killer tormentato dal passato e dall’alcol, si ritrova a proteggere il figlio, testimone di un omicidio che coinvolge la mala irlandese. Quella che segue è una notte lunga, cruda, disperata, in cui il riscatto passa per la violenza. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Dogman di Luc Besson è il ritratto toccante e visionario di un uomo spezzato, interpretato da un magnetico Caleb Landry Jones. Abusato e isolato fin dall’infanzia, Douglas trova negli animali – in particolare nei cani – l’unica forma di amore possibile. Una favola cupa e commovente che mescola crudeltà e poesia.

Per chi cerca l’amore e la leggerezza, Serendipity – Quando l’amore su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 è la risposta. Un incontro fugace a New York tra John Cusack e Kate Beckinsale diventa il punto di partenza di una storia romantica affidata al caso. Anni dopo, entrambi tenteranno di ritrovarsi, mossi da segnali e coincidenze che solo il destino può orchestrare. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Ferrari è il biopic elegante e tormentato diretto da Michael Mann. Enzo Ferrari è un uomo diviso tra la passione per le corse, il dolore per la morte del figlio Dino, le tensioni con la moglie Laura (una straordinaria Penélope Cruz) e le sfide imprenditoriali che mettono a rischio il suo sogno. Adam Driver offre un’interpretazione intensa di un uomo ossessionato dalla vittoria e dalla velocità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Benvenuti in casa Esposito è una commedia surreale ambientata nel cuore di Napoli. Dopo la morte del padre camorrista, Tonino – uomo buono e impacciato – si ritrova inaspettatamente a dover prendere il comando del clan. Ma il crimine non è affare suo, e i tentativi di affermarsi nel “mestiere di famiglia” si trasformano in un’esilarante serie di disastri.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Uno di noi è un western contemporaneo con Kevin Costner e Diane Lane. Dopo aver perso il figlio, una coppia parte per recuperare il nipote, finito nelle mani di una famiglia violenta. Il viaggio si trasforma in un confronto tra giustizia privata e legge del più forte. Chiude la serata Mimì – Il principe delle tenebre, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15. Diretto da Brando De Sica, è un racconto gotico e fiabesco.

