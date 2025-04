Guida TV Sky Cinema e NOW: Proposta incedente, Domenica 27 Aprile 2025

Domenica 27 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Proposta indecente di Adrian Lyne propone una storia che ha segnato un'epoca: Demi Moore e Woody Harrelson sono una coppia messa in crisi da gravi problemi economici, mentre Robert Redford interpreta il miliardario che con un'offerta sconvolgente mette alla prova i loro sentimenti. Un dramma raffinato e provocatorio che esplora i lati più fragili dell'animo umano. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, The Apprentice - Alle origini di Trump ci riporta nella New York degli anni '70 dove un giovane Donald Trump, interpretato da Sebastian Stan, muove i primi passi verso la costruzione di un impero. Diretto da Ali Abbasi e candidato agli Oscar 2025, il film svela ambizioni, relazioni pericolose e il peso dell'eredità paterna con uno sguardo crudo e incisivo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Batman v Superman: Dawn of Justice diretto da Zack Snyder mette in scena lo scontro epocale tra Ben Affleck nei panni di Batman e Henry Cavill come Superman, mentre nell’ombra si prepara una nuova minaccia che cambierà il destino del mondo. Un cinecomic imponente che anticipa la nascita della Justice League.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Teen Spirit - A un passo dal sogno racconta l’ascesa di una giovane ragazza di provincia, interpretata da Elle Fanning, che cerca nella musica una via di fuga da una realtà oppressiva. Un moderno racconto di formazione dove talento e sacrificio si intrecciano nella corsa verso la libertà. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Il Gladiatore di Ridley Scott riporta in vita la leggenda di Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe, che da generale tradito diventa il gladiatore più celebrato di Roma, simbolo eterno di forza, vendetta e giustizia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Empire State ci immerge nella New York degli anni ’80 dove due amici d'infanzia, spinti dalla frustrazione, pianificano una rapina milionaria mentre un detective implacabile, interpretato da Dwayne Johnson, è sulle loro tracce. Un action teso ispirato a eventi reali.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese racconta l'incontro tra la sofisticata Guia e il contadino Renzo, due mondi opposti destinati a scontrarsi e poi a unirsi in una commedia romantica piena di battibecchi, paesaggi mozzafiato e imprevisti sentimentali. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, La vita straordinaria di David Copperfield rilegge con energia e modernità il celebre romanzo di Charles Dickens. Dev Patel veste i panni di David in un viaggio attraverso soprusi, ingiustizie e sogni, senza mai perdere la propria fantasia e umanità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Cetto c'è senzadubbiamente riporta in scena Cetto La Qualunque interpretato da Antonio Albanese, che scopre di essere l'erede di un principato e si lancia, con la sua inconfondibile verve, tra nobiltà e politica in una satira irresistibile.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Diamanti di Ferzan Ozpetek intreccia vite femminili tra Roma e Istanbul, in una storia struggente di amore, perdita e rinascita. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, torna in replica The Truman Show, il capolavoro di Peter Weir con Jim Carrey, che racconta la vita inconsapevolmente televisiva di Truman Burbank, una delle più profonde e attuali critiche alla società dello spettacolo.

Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford nell'indimenticabile pellicola di Adrian Lyne. Una coppia in difficoltà economiche va in crisi per la proposta di un miliardario.

Sebastian Stan interpreta Donald J. Trump in questo biopic diretto da Ali Abbasi. Nella New York degli anni ’70, il giovane Trump è un imprenditore agli albori della sua carriera, determinato a costruire il suo impero immobiliare e a distinguersi dall’ombra del padre. Candidato agli Oscar® 2025 per Miglior Attore Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista.

Zack Snyder dirige Ben Affleck, Henry Cavill e un cast di star in un blockbuster cinecomic. Mentre Batman e Superman sono in guerra tra loro, una nuova minaccia incombe sull'umanità.

Dal produttore di "La La Land", una favola musicale con Elle Fanning. Una giovane cantante vuole vincere un prestigioso talent show per fuggire da una realtà che le sta stretta.

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

Liam Hemsworth e Dwayne Johnson in un action senza respiro, tratto da una storia vera. Due giovani immigrati greci mettono a segno un colpo milionario, ma un detective è sulle loro tracce.

Raoul Bova e Liz Solari in una commedia romantica di Paolo Genovese. Una donna in carriera vorrebbe vendere la masseria che ha ereditato, ma deve sfrattare un affascinante contadino.

Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton nell'adattamento del romanzo di Dickens. Nell'Inghilterra vittoriana, il giovane David si ribella ai soprusi del crudele patrigno

Terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania è scossa dalla rivelazione della zia morente: è l'erede naturale di un principe.

Il film campione d’incassi del 2024, Diamanti, segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un racconto intimo ed emozionante. Grazie al suo tocco inconfondibile e a un cast straordinario di attrici-muse, il regista incanta ancora una volta il pubblico.

Un immenso Jim Carrey nella sconvolgente metafora dei nostri tempi. Dal giorno della nascita, a sua insaputa, Truman vive sorvegliato dalle telecamere nel più estremo dei reality show.

