Guida TV Sky Cinema e NOW: Shall We Dance?, Mercoledi 30 Aprile 2025

Mercoledì 30 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) trovi "Shall We Dance?", una brillante commedia romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Il film segue le vicende di un uomo intrappolato nella routine, che riscopre la passione e la gioia di vivere grazie a una scuola di ballo. Un racconto tenero e coinvolgente, fatto di scelte, emozioni e rinascite personali. Se preferisci il cinema impegnato, alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) va in onda "Full Metal Jacket – Edizione Deluxe", il capolavoro di Stanley Kubrick che racconta la crudezza della guerra del Vietnam partendo dall’addestramento militare fino all’orrore del fronte. Una pellicola potente e disturbante, con Matthew Modine, che ha segnato la storia del cinema. Amanti del noir e delle atmosfere anni ’20, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) c’è "La legge della notte", diretto e interpretato da Ben Affleck. Un ex soldato della Prima guerra mondiale si trasforma in un criminale durante il Proibizionismo, rinnegando il rigore morale del padre poliziotto. Un dramma cupo e raffinato, incentrato su vendetta, lealtà e ambizione.

Per un pubblico giovane o per tutta la famiglia, l’appuntamento è su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con "My Spy". Dave Bautista interpreta un agente segreto che si trova a dover fare da mentore a una bambina sveglia e determinata. Un mix di azione e ironia, che gioca sugli equilibri tra generazioni e situazioni impreviste. Gli appassionati di azione troveranno pane per i loro denti su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con "The Misfits", in cui Pierce Brosnan guida una banda di ladri gentiluomini in cerca di giustizia contro un potente uomo d’affari. Il ritmo è serrato, i colpi di scena numerosi e il carisma dei protagonisti non manca mai. Il brivido arriva con "L’evocazione - The Conjuring", il primo, terrificante capitolo della celebre saga horror con Patrick Wilson e Vera Farmiga. Una coppia di demonologi si trova a fronteggiare una maledizione nel New England degli anni '70. Una visione perfetta per gli amanti del paranormale, su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306).

Per chi desidera un racconto profondo e malinconico, su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) va in onda "Past Lives", film delicato e toccante su due anime che si ritrovano dopo vent’anni. Due nomination agli Oscar per una storia d’amore mai realmente vissuta, che gioca con il tempo e il destino. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) c’è "Too Big to Fail - Il crollo dei giganti", con William Hurt nel ruolo di un funzionario coinvolto nella crisi finanziaria del 2008. Un dramma economico intenso, che svela il dietro le quinte di una delle pagine più drammatiche della recente storia americana. Per alleggerire la serata, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) trovi "Se mi lasci non vale", una commedia di e con Vincenzo Salemme, affiancato da Carlo Buccirosso. Due uomini traditi progettano una vendetta esilarante con l’aiuto di un attore fallito. Tra equivoci e battute, il divertimento è assicurato.

Chi si fosse perso i titoli principali della serata precedente, ha una nuova occasione su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) con "Pacific Rim", lo spettacolare blockbuster diretto da Guillermo Del Toro, in cui il futuro dell’umanità è nelle mani di due piloti che affrontano mostri colossali. Subito dopo, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), ritorna "Hurricane - Il grido dell’innocenza", la struggente biografia di Rubin Carter interpretata da un magnifico Denzel Washington.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Shall We Dance?

Commedia romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Un uomo soffocato dalla routine quotidiana ritrova la gioia di vivere grazie a un'insegnante di ballo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Full Metal Jacket (Edizione Deluxe)

La ‘sporca guerra’ secondo Stanley Kubrick in un film epocale con Matthew Modine. Un gruppo di marines combatte in Vietnam dopo il duro addestramento di uno spietato sergente.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La legge della notte

Ben Affleck dirige e interpreta un noir ambientato negli anni del proibizionismo. Un veterano della Prima guerra mondiale ripudia gli insegnamenti del padre diventando un criminale

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

My Spy

Action-comedy con Dave Bautista alle prese con una ragazzina che sa il fatto suo. Quando Sophie scopre che JJ è un agente segreto, lo costringe a insegnarle i trucchi del mestiere

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Misfits

Action con Pierce Brosnan e Tim Roth. Evaso di prigione, un famoso ladro entra in una banda di 'rapinatori gentiluomini' per vendicarsi del vile uomo d'affari che lo ha incastrato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'evocazione - The Conjuring

Patrick Wilson e Vera Farmiga nel primo capitolo della saga horror su una coppia di indagatori dell’occulto, che entrano in azione per fermare una terribile strega nel New England degli anni 70.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Past Lives

Due nomination agli Oscar per un raffinato film sentimentale. Due amici d’infanzia si separano quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Dopo 2 decenni si ritrovano a New York.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Too Big to Fail - Il crollo dei giganti

William Hurt in un dramma sulla crisi economica del 2008. Per evitare il totale disastro finanziario, il governo americano tenta una difficile mediazione fra interessi pubblici e privati.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se mi lasci non vale

Vincenzo Salemme dirige e interpreta una commedia con Carlo Buccirosso. Lasciati dalle fidanzate, due uomini elaborano un piano diabolico con l'aiuto di un attore squattrinato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Pacific Rim

Spettacolare blockbuster di Guillermo Del Toro con Idris Elba e Charlie Hunnam. Due coraggiosi piloti devono salvare il destino del pianeta Terra, minacciato da gigantesche creature aliene.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Hurricane - Il grido dell'innocenza

Un magnifico Denzel Washington nella travolgente biografia di Rubin "Hurricane" Carter. All'apice della carriera, il celebre pugile viene accusato ingiustamente di omicidio

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)