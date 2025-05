Guida TV Sky Cinema e NOW: Sposa in rosso, Venerdi 2 Maggio 2025

Venerdi 2 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera è il cinema italiano ad aprire la prima serata con "Sposa in rosso", in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), una commedia sentimentale diretta da Gianni Costantino e ambientata tra Malta e la Puglia. Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega interpretano due sconosciuti che, per necessità, fingono un matrimonio con l’obiettivo di raccogliere i regali in denaro. Tra equivoci, sorprese e paesaggi mozzafiato, nasce una storia inaspettata che mescola ironia e romanticismo. Imperdibile su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) "Killers of the Flower Moon", capolavoro diretto da Martin Scorsese, candidato a dieci premi Oscar. Ambientato negli anni ’20 in Oklahoma, racconta l’inquietante massacro dei nativi Osage, diventati improvvisamente ricchi grazie alla scoperta del petrolio. La loro fortuna scatena l’avidità dei bianchi, in un crescendo di soprusi, complotti e sangue. Un dramma storico potente e visivamente maestoso. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) prosegue la maratona del giovane mago con "Harry Potter e la camera dei segreti", secondo episodio della saga fantasy. Harry torna a Hogwarts e scopre l’esistenza di una stanza misteriosa che cela un’antica minaccia. Le atmosfere si fanno più oscure e il pericolo più concreto, in un film che segna il passaggio dalla magia dell’infanzia a sfide sempre più complesse.

Per una visione più familiare e toccante, su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) va in onda "Wonder", tratto dal bestseller omonimo. Julia Roberts e Owen Wilson sono i genitori di Auggie, un bambino con una rara malformazione al volto che affronta il suo primo anno di scuola cercando di essere accettato per quello che è. Una storia profonda, commovente e ricca di umanità. Gli amanti dell’action trovano pane per i loro denti su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con "Miami Vice", adattamento cinematografico della serie cult anni '80. Michael Mann dirige Colin Farrell e Jamie Foxx nei ruoli dei poliziotti Sonny e Rico, impegnati sotto copertura in un’operazione ad alto rischio contro un cartello del narcotraffico. Atmosfere cupe, ritmo serrato e colonna sonora pulsante rendono il film un’esperienza visiva intensa. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306), "Vetro" porta lo spettatore in un thriller psicologico dallo sguardo claustrofobico. Carolina Sala interpreta una giovane reclusa nella sua stanza, tormentata dal sospetto che un delitto si sia consumato nell’edificio di fronte. L’opera prima di Domenico Croce gioca con il voyeurismo, la percezione e il confine tra realtà e ossessione.

Per chi predilige le storie sentimentali, su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) va in onda "Destino fatale", film HBO con Susan Sarandon e Stephen Dorff. Una donna annoiata dalla vita viene presa in ostaggio da un giovane rapinatore: quello che nasce come un sequestro si trasforma in un viaggio che cambierà entrambi, in bilico tra tensione e dolcezza. Il thriller politico della serata è "Zero Dark Thirty", in onda su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308). Diretto da Kathryn Bigelow, racconta la lunga e complessa caccia a Osama Bin Laden da parte della CIA, culminata nella missione dei Navy Seals. Un film che unisce azione, indagine e tensione morale, con Jessica Chastain protagonista assoluta di un racconto lucido e serrato. La commedia italiana si ritaglia uno spazio su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con "Maschi contro femmine", film corale di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi. Crisi coniugali, tradimenti, sogni e disastri quotidiani si intrecciano in una girandola di storie dove l’amore è sempre protagonista, tra risate e riflessioni leggere.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna "Il robot selvaggio", toccante animazione targata DreamWorks, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) rivediamo "Il posto dell’anima", dramma sociale diretto da Riccardo Milani che racconta la resistenza operaia contro la perdita del lavoro.

Sposa in rosso

Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega in una commedia di Gianni Costantino, tra Malta e la Puglia. Due sconosciuti organizzano un finto matrimonio per intascare i soldi dei regali di nozze.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese dirige questo potente dramma storico, che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar. Negli anni ’20, la tribù Osage dell’Oklahoma vive nell’opulenza grazie alla scoperta del petrolio sulle proprie terre, ma la loro ricchezza scatena la violenza dei colonizzatori.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e la camera dei segreti

Secondo capitolo sul giovane mago creato dalla scrittrice J.K. Rowling. Harry affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e scopre il segreto di una stanza misteriosa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder

Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Miami Vice

Michael Mann dirige Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong Li nell’action ispirato alla serie cult anni '80. I poliziotti Sonny e Rico si infiltrano in una banda di narcotrafficanti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Vetro

Thriller voyeuristico con Carolina Sala, opera prima di Domenico Croce. Una ragazza che vive isolata nella sua stanza si convince che nel palazzo di fronte si sia consumato un crimine.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Destino Fatale

Agrodolci scherzi del destino in un film HBO con Susan Sarandon e Stephen Dorff. Un giovane rapinatore prende in ostaggio una donna annoiata dalla vita. Ma la loro fuga finisce per unirli.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Zero Dirty Thirty

1 Oscar per il thriller di Kathryn Bigelow con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe. Un team della Cia collabora con i Navy Seals per catturare Osama Bin Laden.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Maschi contro femmine

Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia sbanca-botteghino di Fausto Brizzi che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il robot selvaggio

Emozionante animazione targata DreamWorks diretta da Chris Sanders e candidata a 3 Oscar. Precipitato su un'isola, un robot viene incidentalmente attivato dalla fauna locale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il posto dell'anima

Riccardo Milani dirige Michele Placido, Silvio Orlando, Claudio Santamaria e Paola Cortellesi in un film che segue le vicende di 3 operai in lotta contro la chiusura della fabbrica.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)