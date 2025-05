Guida TV Sky Cinema e NOW: Gran Turismo - Storia di un sogno impossibile, Mercoledi 7 Maggio 2025

Mercoledi 7 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

"Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile" apre la prima serata su Sky e NOW con una corsa mozzafiato tra videogame e realtà. Basato su un'incredibile storia vera, il film americano del 2023 racconta come un giovane gamer riesca a trasformare il suo talento virtuale in una carriera da pilota professionista. Azione, adrenalina e passione per i motori si fondono in un racconto ispirazionale diretto a chi non smette di inseguire i propri sogni. In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Il cinema italiano si fa intenso con "Per niente al mondo", dove Guido Caprino è al centro di un dramma esistenziale firmato da Ciro D’Emilio. Un'accusa di associazione a delinquere sconvolge la vita di un uomo qualunque, trascinandolo in un percorso di dolore, ingiustizia e riscatto. In programmazione su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302. Prosegue il ciclo fantasy con "Harry Potter e i doni della morte: Parte I", anteprima del gran finale della saga. Harry, Hermione e Ron sono in fuga dal Ministero e sulle tracce degli horcrux, oggetti che contengono pezzi dell’anima di Voldemort. Un viaggio oscuro e pericoloso, dove la magia si intreccia con il sacrificio. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303.

Per il pubblico più giovane e per le famiglie c’è "Genitori vs Influencer", una commedia Sky Original dal sapore contemporaneo con Fabio Volo e Giulia De Lellis. Tra generazioni a confronto, like e dirette social, un padre-professore si trova suo malgrado protagonista del web per avvicinarsi alla figlia adolescente. In onda su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. Il fascino delle maledizioni millenarie torna in "La mummia", primo capitolo della saga con Brendan Fraser, recentemente tornato alla ribalta con l’Oscar. Archeologia e azione si fondono quando un gruppo di esploratori risveglia per errore una potente entità egizia. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305. Tensione psicologica e fascino inquietante con "Ted Bundy - Fascino criminale", il biopic firmato da Joe Berlinger con Zac Efron nei panni del celebre serial killer. Raccontato dal punto di vista della fidanzata, il film esplora il doppio volto dell’uomo dietro ai crimini. In programmazione su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00, canale 306.

La commedia romantica della serata è "E all’improvviso arriva l’amore", con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Un compositore in crisi creativa accoglie il consiglio della moglie e parte per un viaggio emozionale che lo porterà a riscoprire sentimenti e ispirazione. Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Tra passioni e rivalità storiche, "Maria Regina di Scozia" ricostruisce lo scontro tra due donne al potere, Maria Stuarda e Elisabetta I. Saoirse Ronan e Margot Robbie danno vita a una vicenda di corone, intrighi e politica in un'Europa divisa. In onda su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308. Spazio all’ironia con "Ubriachi d’amore", dove Alec Baldwin e Salma Hayek interpretano una coppia sull’orlo del fallimento economico che tenta il colpo di fortuna con un piano improbabile e tragicomico. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309.

Nel ciclo +24 tornano due titoli di punta: il fantasy italiano "Freaks Out", con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, in onda su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310, e il classico sentimentale "Il dottor Zivago", su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311.

Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile

Corse adrenaliniche ispirate a una storia vera che vede al centro il celebre videogame. Un concorso per giocatori di 'Gran Turismo' diventa l'occasione della vita per un ragazzo (USA 2023)

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Per niente al mondo

Guido Caprino prova a riprendere in mano la sua vita nel film di Ciro D'Emilio. La vita di Bernardo cambia drasticamente quando viene incarcerato con l'accusa di associazione a delinquere

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e i doni della morte: Parte I

Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro (GBR/USA 2010)

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Genitori vs Influencer

Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis nella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la figlia teenager per colpa dei social... ma diventa influencer.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La mummia

Il premio Oscar 2023 Brendan Fraser nel primo capitolo di una saga avventurosa. Un gruppo di esploratori risveglia la salma di un sacerdote egizio colpito da un'antica maledizione

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ted Bundy - Fascino criminale

Biopic sul "celebre" serial killer ispirato alle memorie della giovane fidanzata. Di Joe Berlinger. Con Zac Efron e Lily Collins.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

E All'improvviso Arriva L'amore

Commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Seguendo il consiglio della moglie, un compositore in crisi creativa si mette alla ricerca di ispirazione

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Maria Regina di Scozia

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ubriachi d'amore

Commedia con Alec Baldwin e Salma Hayek. Dopo una sbronza colossale, due coniugi facoltosi, ma vicini alla bancarotta, mettono a punto un piano disastroso per tornare ricchi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Freaks Out

Spettacolare film di Gabriele Mainetti vincitore di 6 David di Donatello con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. Roma, 1943: 4 circensi dai poteri speciali devono salvarsi dai nazisti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il dottor Zivago

5 Oscar alla storia d'amore fra Omar Sharif e Julie Christie, dal romanzo di Pasternak. Sullo sfondo della Rivoluzione russa, un medico si innamora perdutamente di un'infermiera.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)