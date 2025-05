Guida TV Sky Cinema e NOW: Thelma, Venerdi 9 Maggio 2025

Venerdi 9 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Thelma

L'opera prima di Josh Margolin è una storia di speranza con June Squibb. Quando cade vittima di una truffa telefonica, la 93enne Thelma decide di recuperare i soldi rubati.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Vermiglio

Maura Delpero porta sullo schermo questo intenso dramma storico, ambientato in un villaggio trentino nell'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. L'arrivo di un soldato siciliano disertore sconvolge la quiete della famiglia Graziadei, alterando equilibri e relazioni.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Animali fantastici e dove trovarli

Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio...

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Transformers One

Josh Cooley, anima l'ottavo film della celebre saga Transformers, che racconta le origini del conflitto tra Optimus Prime e Megatron su Cybertron. I due mutaforma sono grandi amici. Ma una volta ricevuto il potere di trasformarsi tutto è destinato a cambiare.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Atomica bionda

Action con Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman. Con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un'esperta agente dell'MI6 britannico viene incaricata di sgominare una rete di spionaggio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Rhythm Section

Action-thriller sul tema della vendetta con Blake Lively e Jude Law. Quando scopre la verità sull'incidente che ha sterminato la sua famiglia, Stephanie va in cerca dei colpevoli.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Le parole che non ti ho detto

Dal romanzo di Nicholas Sparks, un dramma sentimentale con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. Una giornalista segue le tracce di un uomo misterioso che affida al mare i suoi messaggi d'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

1917

3 Oscar al capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay e un grande cast. Due soldati inglesi sono incaricati di portare in territorio nemico un messaggio che salverebbe molte vite.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un altro ferragosto

Un grande cast di star italiane nel seguito del cult di Paolo Virzì "Ferie d’agosto". Quasi trent'anni dopo, le famiglie Molino e Mazzalupi si incontrano di nuovo a Ventotene

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Finchè notte non ci separi

Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di questa commedia romantica, ambientata tra le strade di Roma. Il ritrovamento di un bigliettino, fa vivere ai neosposi Eleonora e Valerio una movimentata prima notte di nozze, tra conflitti e riappacificazioni.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

First Man - Il primo uomo

Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)