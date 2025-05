Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Sabato 10 Maggio 2025

Sabato 10 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

"Conclave" è il nuovo, acclamato film di Edward Berger ambientato nei meandri più segreti della Chiesa. Con un cast stellare che include Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, il film esplora le dinamiche di potere e mistero attorno all’elezione papale, ricevendo un Oscar e un Golden Globe. In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, canale 301, disponibile anche su NOW. "La migliore offerta" è un thriller psicologico diretto da Giuseppe Tornatore, dove un magistrale Geoffrey Rush interpreta un solitario antiquario coinvolto in una vicenda misteriosa. Un segreto nascosto nei sotterranei di una villa cambierà la sua vita e le sue certezze. Il film va in onda su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302. Il destino della Terra è appeso a un filo in "Greenland", spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Una famiglia lotta per sopravvivere a una cometa in rotta di collisione con il pianeta, cercando rifugio in un bunker sotterraneo in Groenlandia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303.

Fantasy e coraggio si incontrano in "Ruby la piccola strega", avventura magica in cui una giovane strega affronta le forze oscure per salvare la madre rapita. Una fiaba moderna per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. Suspense e intrigo militare in "Basic", action diretto da John McTiernan con John Travolta e Samuel L. Jackson. Un ex soldato, ora agente della Narcotici, indaga su una missione finita in tragedia e sul mistero che circonda la scomparsa di un sergente. In onda su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305. "Petra", la fortunata serie con Paola Cortellesi, torna con quattro storie poliziesche tratte dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. L'ispettrice Petra Delicato, ironica e indipendente, si muove in un universo criminale tutto al femminile. La terza stagione è in arrivo, ma intanto l’appuntamento è su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00, canale 306.

Atmosfera natalizia e romanticismo in "Last Christmas", con Emilia Clarke e Henry Golding. Lei lavora come elfo in un negozio di Natale, ma la sua vita prende una piega inaspettata grazie all’incontro con un ragazzo misterioso. La colonna sonora di George Michael accompagna il racconto, in onda su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Dolore e rinascita in "A Good Person", film Sky Original con Florence Pugh e Morgan Freeman. Dopo un tragico incidente, una giovane donna cerca di rimettere insieme i pezzi della sua esistenza con l’aiuto del futuro suocero. Un dramma emozionante e profondo su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308. "Succede anche nelle migliori famiglie" è una commedia italiana firmata e interpretata da Alessandro Siani. Tre fratelli, travolti dal caos dopo la morte del padre, cercano di fermare il matrimonio della madre, mentre vecchi segreti emergono e cambiano per sempre i rapporti familiari. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309.

Nel ciclo +24 ritroviamo due titoli della sera precedente: l’intensa commedia "Thelma", opera prima di Josh Margolin con June Squibb, è in onda su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310, mentre il dramma storico "Vermiglio" di Maura Delpero è su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311.

