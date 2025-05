Guida TV Sky Cinema e NOW: L'uomo di neve, Giovedi 15 Maggio 2025

Giovedi 15 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda L’uomo di neve, thriller tratto dal bestseller di Jo Nesbo. Michael Fassbender interpreta un detective che, tra i paesaggi gelidi della Norvegia, indaga sulla scomparsa di una donna legata a un serial killer che lascia pupazzi di neve come firma. Un’indagine oscura che svela inquietanti verità. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, Lezioni di piano di Jane Campion regala un'esperienza sensoriale intensa. Holly Hunter è una pianista muta che, nella selvaggia Nuova Zelanda dell’800, intreccia un legame passionale con l’uomo che le offre riparo e desiderio. Tre Oscar e Palma d’oro per un capolavoro che racconta desiderio, sottomissione e libertà con una forza visiva e narrativa ancora oggi unica. Azione pura e spettacolare con San Andreas, in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21.15. Dwayne Johnson guida un viaggio adrenalinico nella devastazione della California dopo un terremoto catastrofico. Tra crolli, fughe e salvataggi, un disaster movie che non concede respiro.

Tutti per Uma porta leggerezza e ironia su Sky Cinema Family HD alle 21.00. In una tenuta vinicola decadente, la comparsa della principessa Uma cambia le sorti della famiglia Ferliga, composta solo da uomini. Una commedia per tutta la famiglia tra colpi di scena e buonumore. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 torna Superman con L’Uomo d’acciaio. Henry Cavill veste i panni di Clark Kent, che dopo una vita in fuga e alla ricerca di sé stesso, abbraccia il suo destino da eroe. Scontro epico tra mondi e poteri in un reboot visivamente potente. Il mistero e la tensione continuano con The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00. Alessandro Borghi è John, fuggitivo inseguito da un passato violento. Nella luce perenne del Nord, trova rifugio e redenzione tra Lea e il figlio Caleb. Tratto da Jo Nesbo, un noir psicologico firmato Sky Original.

Per chi cerca romanticismo e fantasia, Ma chi ti conosce? su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 offre un’originale love story con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Due anime opposte si ritrovano unite da un incantesimo che attraversa i secoli, tra sogni, destino e irresistibile attrazione. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, We Are Marshall racconta una storia vera di rinascita. Matthew McConaughey è un allenatore che, dopo un tragico incidente aereo, prova a ricostruire una squadra di football universitaria, ridando speranza a un’intera comunità. Sky Cinema Comedy HD propone Una notte da leoni alle 21.00. Tre amici si risvegliano dopo un addio al celibato a Las Vegas con un vuoto di memoria e uno sposo scomparso. Tra galli, tigri e matrimoni improvvisi, la commedia cult rivela passo dopo passo una notte totalmente fuori controllo.

Infine, le repliche su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 ripropongono Corro da te e Dogman, due titoli che mescolano umorismo, trasformazione e struggente umanità, perfetti per chi se li fosse persi o vuole rivederli.

L'uomo di neve

Dal bestseller di Jo Nesbo, un thriller con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Nell'inverno norvegese, un detective indaga sulla scomparsa di una donna.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lezioni di piano

3 Oscar e Palma d’oro al capolavoro di Jane Campion con Holly Hunter e Harvey Keitel. Nuova Zelanda, 1800: una pianista muta vive un'ardente passione con un uomo divenuto suo allievo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

San Andreas

Disaster-movie con Dwayne Johnson e Carla Gugino. All'indomani di un imponente terremoto in California, il pilota Ray e l'ex moglie intraprendono un rischioso viaggio per salvare la figlia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tutti per Uma

Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale "Lillo" Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo della principessa Uma risolleva le sorti dell'azienda vinicola dei Ferliga, una famiglia di soli maschi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'Uomo d'acciaio

Il ritorno sullo schermo del leggendario Superman, alias Clark Kent, interpretato da Henry Cavill. Giunto dal pianeta Krypton e dotato di superpoteri, il supereroe indaga sulle sue origini.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l’estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ma chi ti conosce?

Simona Tabasco e Antonio Folletto interpretano due persone apparentemente incompatibili che si attraggono, in questa brillante commedia romantica. Silvia, aspirante violinista e Alessio, piastrellista romano, scoprono che un incantesimo d'amore lega le loro vite attraverso i secoli.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

We Are Mashall

Dal regista di "Charlie's Angels", un'emozionante storia vera con Matthew McConaughey. Dopo un tragico incidente, un allenatore fa di tutto per ricostruire la squadra di football

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una notte da leoni

Notte brava a Las Vegas per Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Per rintracciare il promesso sposo scomparso i suoi amici ripercorrono le tappe della folle notte appena trascorsa

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Corro da te

Riccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni è un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambierà tutto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dogman

Luc Besson dirige Caleb Landry Jones in una favola amara in concorso a Venezia. Vittima fin da bambino delle violenze del padre, Douglas trova la salvezza nell'amore per i cani.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)