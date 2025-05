Guida TV Sky Cinema e NOW: A Mistake, Venerdi 16 Aprile 2025

Venerdì 16 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema apre la serata con A Mistake, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15. Elizabeth Banks è la protagonista di un dramma intenso tratto dal romanzo di Carl Shuker. Nei panni di una brillante chirurga, la sua vita professionale e personale viene stravolta da un errore fatale: la morte di un paziente che innesca una spirale di conseguenze morali e legali. Un film che esplora la fragilità dietro l’eccellenza medica. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 va in scena Drive, noir metropolitano firmato Nicolas Winding Refn, premiato a Cannes per la regia. Ryan Gosling è un pilota silenzioso e letale, stuntman di giorno e autista per rapine di notte. La sua attrazione per la fragile vicina di casa, interpretata da Carey Mulligan, lo spinge in una scia di violenza e vendetta. Un mix stilizzato di azione e romanticismo oscuro. Pompei, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, è l’action storico che unisce epica, catastrofe e passione. Kit Harington è Milo, gladiatore coraggioso che tenta di salvare l’amata dalla crudeltà di un senatore proprio mentre il Vesuvio erutta. Una lotta contro il tempo, il fuoco e la furia della natura.

Sky Cinema Family HD alle 21.00 propone un grande classico: Free Willy - Un amico da salvare. L’amicizia fra un giovane ribelle e un’orca prigioniera dà vita a una delle storie più toccanti degli anni '90. Il loro legame sfida le regole e conduce a un gesto eroico che ha commosso intere generazioni. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Vin Diesel torna nei panni di Riddick in The Chronicles of Riddick. Fuggitivo ricercato e guerriero spietato, approda su Helion Prime dove una guerra tra civiltà lo mette al centro di uno scontro epico. Azione sci-fi ad alta tensione per gli amanti della saga. Il mistero si infittisce su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 con Security. Thriller Sky Original ambientato in Versilia, diretto da Peter Chelsom, con Marco D’Amore. Un apparente paradiso balneare nasconde segreti inquietanti che emergono quando una ragazza viene aggredita. Indagini, paranoia e scandali si intrecciano in un clima di sospetto e corruzione.

Romanticismo fuori dagli schemi su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 con Una sirena a Parigi. Nicolas Duvauchelle interpreta un musicista che scopre una sirena ferita lungo la Senna. Mentre si prende cura di lei, cade sotto l’incantesimo del suo canto. Un film fiabesco che mescola amore, magia e melodia. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Padrenostro racconta una pagina intensa e personale della storia italiana. Pierfrancesco Favino, premiato a Venezia, è un magistrato vittima di un attentato. La storia è narrata dagli occhi del figlio Valerio, testimone della violenza e di un’improvvisa perdita dell’innocenza. Pare parecchio Parigi!, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, è la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Tre fratelli, un camper scassato e un viaggio surreale verso la capitale francese per esaudire il desiderio del padre malato. Tra gag, rimpianti e ricordi, una commedia dolceamara sulla famiglia e il tempo che fugge.

Le repliche su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 riportano in onda L’uomo di neve e Drive per chi li avesse persi o volesse rivederli.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

A Mistake

Dal romanzo di Carl Shuker, una pellicola con Elizabeth Banks protagonista. La vita di una chirurga di talento è sconvolta quando deve gestire la morte di un paziente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Drive

Ryan Gosling e Carey Mulligan nell'action di Nicolas Winding Refn, miglior regia a Cannes. Autista al soldo della malavita, uno stuntman si infatua della donna sbagliata e finisce nei guai.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Pompei

Kit Harington in un action storico dal regista di "Resident Evil". Mentre la lava del Vesuvio sommerge la città, un eroico gladiatore deve salvare la sua amata da un senatore romano.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Free Willy - Un amico da salvare

L'incredibile storia d'amicizia tra un ragazzino ribelle e un'orca. Incaricato della pulizia di un acquario, Jesse fa amicizia con Willy, un'orca capace di mirabolanti esibizioni.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Chronicles of Riddick

Vin Diesel nel fanta-action sequel di "Pitch Black". In fuga dai mercenari che vogliono la sua pelle, Riddick approda sul pianeta Helion dove rimane coinvolto in una guerra tra faide.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Security

Thriller Sky Original - di Peter Chelsom e con Marco D'Amore - sui torbidi segreti di una nota località turistica versiliese.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una sirena a Parigi

Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle in una magica avventura su un amore impossibile. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma cade vittima della sua voce ammaliante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Padrenostro

Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, diretto da Claudio Noce in una storia ispirata alla sua vita. Roma, 1976: Valerio assiste all'attentato terroristico ai danni del padre magistrato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Pare parecchio Parigi!

Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'uomo di neve

Dal bestseller di Jo Nesbo, un thriller con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Nell'inverno norvegese, un detective indaga sulla scomparsa di una donna.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Lezioni di piano

3 Oscar e Palma d’oro al capolavoro di Jane Campion con Holly Hunter e Harvey Keitel. Nuova Zelanda, 1800: una pianista muta vive un'ardente passione con un uomo divenuto suo allievo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)