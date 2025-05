Guida TV Sky Cinema e NOW: Emilia Perez, Lunedi 19 Maggio 2025

Lunedì 19 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Emilia Perez, film diretto da Jacques Audiard e interpretato da Karla Sofia Gascon, che si è aggiudicato Oscar e Golden Globe 2025 per miglior canzone e miglior attrice non protagonista, grazie all’intensa performance di Zoe Saldana. Un’opera fuori dagli schemi, potente e sorprendente. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) torna il capolavoro di Clint Eastwood Mystic River, con Sean Penn e Tim Robbins, entrambi premiati con Oscar e Golden Globe per una storia drammatica che esplora il senso di colpa, i ricordi e la giustizia. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) celebra il mito con Top Gun, il film cult che ha consacrato Tom Cruise e che continua ad affascinare grazie alla celebre colonna sonora premiata.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone la versione visionaria de La fabbrica di cioccolato, firmata Tim Burton, con Johnny Depp nei panni di un enigmatico Willy Wonka. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) scende in campo la Justice League, con i supereroi DC uniti per difendere il pianeta in un’esplosione di azione e effetti spettacolari. Il terrore si insinua nei boschi su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) con The Watchers – Loro ti guardano, horror diretto da Ishana Night Shyamalan, figlia del maestro del genere.

Il romanticismo malinconico di Vi presento Joe Black conquista Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00), con Brad Pitt e Anthony Hopkins in un’intensa riflessione sull’amore e sulla vita. Il passato torna a bussare in Tornare, su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00), dramma psicologico diretto da Cristina Comencini e interpretato da Giovanna Mezzogiorno, tra memorie rimosse e segreti di famiglia. Il debutto alla regia di Neri Marcorè anima Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) con Zamora, commedia agrodolce sul mondo del lavoro, con Giovanni Storti e una brillante riflessione sull’apparenza.

Per chi vuole recuperare il cinema italiano di qualità, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) c’è Diabolik – Chi sei?, firmato dai Manetti bros., con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, tratto dall’iconico fumetto. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15), appuntamento con la leggenda: Pulp Fiction, il capolavoro di Quentin Tarantino che ha rivoluzionato il cinema moderno con uno stile unico e indimenticabile.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Emilia Perez

Oscar e Golden Globe 2025 alla miglior canzone e alla miglior attrice non protagonista (Zoe Saldana) per l'originale film diretto da Jacques Audiard con Karla Sofia Gascon.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Mystic River

Oscar e Golden Globe a Sean Penn e Tim Robbins, in un capolavoro di Clint Eastwood. L'omicidio di una ragazza riporta alla luce un caso di pedofilia che coinvolse tre bambini di Boston.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Top Gun

L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscirà grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La fabbrica di cioccolato

Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni '70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell'eccentrico Willy Wonka.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Justice League

Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder. I supereroi della Dc Comics si radunano per fronteggiare l'implacabile alieno Steppenwolf.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Watchers - Loro ti guardano

Ishana Night Shyamalan scrive e dirige questo intenso horror. Mina, dipendente di un negozio di animali, riceve l'incarico di consegnare un pappagallo nei pressi di una foresta. Guidata da un’anziana fino ad un misterioso rifugio scopre che il bosco, di notte, si popola di terribili creature.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Vi presento Joe Black

Anthony Hopkins e Brad Pitt in una suggestiva pellicola sull'amore e la morte. Un miliardario accoglie il tenebroso fidanzato della figlia, ma è ignaro della sua vera identità.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tornare

Cristina Comencini dirige Giovanna Mezzogiorno in un dramma psicologico. Alice torna in Italia per il funerale di suo padre e viene travolta dai ricordi della propria giovinezza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Zamora

Debutto alla regia di Neri Marcorè, anche nel cast con Giovanni Storti. Per accontentare il suo capo, amante del calcio, un giovane contabile si finge abile portiere.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Diabolik - Chi sei?

Dal celebre fumetto, i Manetti bros. dirigono Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Braccato da Ginko, Diabolik punta il diamante della sensuale Eva Kant. 1 David di Donatello.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Pulp Fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)