Guida TV Sky Cinema e NOW: Una famiglia mostruosa, Mercoledi 21 Maggio 2025

Mercoledì 21 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Una famiglia mostruosa, commedia di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo, in cui una giovane coppia in attesa di un figlio si trova ad affrontare l’incontro con le rispettive famiglie... decisamente fuori dal comune. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Perfect Days, poesia quotidiana firmata da Wim Wenders e premiata a Cannes: la routine apparentemente semplice di un addetto alle pulizie di Tokyo si rivela una riflessione intima e profonda sul senso della vita. Adrenalina e spionaggio su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) con Mission: Impossible - Protocollo Fantasma. Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, è accusato di un attentato al Cremlino e deve agire fuori dai protocolli ufficiali per sventare una catastrofe globale.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) va in onda Teen Spirit - A un passo dal sogno, favola musicale con Elle Fanning nei panni di una ragazza che cerca di fuggire dalla vita monotona della provincia tentando il successo in un talent show. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette La furia dei titani, epico fantasy mitologico con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Perseo affronta il mondo degli inferi per salvare Zeus e impedire che Kronos scateni il caos sulla Terra. Paura e tensione su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) con Occhiali neri, il ritorno al thriller di Dario Argento: una escort cieca, interpretata da Ilenia Pastorelli, è braccata da un serial killer in una Roma cupa e minacciosa.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone L'amore e altre seghe mentali, brillante commedia romantica scritta, diretta e interpretata da Giampaolo Morelli, con Maria Chiara Giannetta: un uomo deluso dall’amore trova una nuova speranza in un incontro imprevisto. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) affronta il tema dell’aldilà con Hereafter di Clint Eastwood. Matt Damon è un sensitivo la cui vita si incrocia con quella di una giornalista sopravvissuta a uno tsunami e di un bambino in lutto, in un racconto spirituale e toccante. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) presenta Miss F.B.I - Infiltrata speciale, sequel di Miss Detective con Sandra Bullock che torna nei panni dell'agente Gracie Hart, stavolta coinvolta in un’indagine non ufficiale a Las Vegas per salvare la sua migliore amica rapita.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna The Equalizer 3 - Senza tregua, action ambientato in Sicilia con Denzel Washington che affronta il suo passato da sicario per fermare una rete criminale, spalleggiato dalla giovane Emma. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) è in replica La zona d’interesse, inquietante ritratto di banalità del male diretto da Jonathan Glazer, con la vita tranquilla di Rudolf Höss e famiglia a ridosso del campo di Auschwitz.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Una famiglia mostruosa

Commedia dal tocco fantastico di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo. Due fidanzati aspettano un figlio e si preparano a conoscere le rispettive famiglie... mostruose.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Perfect Days

Sorprendente successo per il poetico film di Wim Wenders premiato a Cannes. Un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo conduce una vita semplice scandita da una routine perfetta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

Quarto capitolo della saga con Tom Cruise, Jeremy Renner e Simon Pegg. L'agente Ethan Hunt deve scovare l'organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Teen Spirit - A un passo dal sogno

Dal produttore di "La La Land", una favola musicale con Elle Fanning. Una giovane cantante vuole vincere un prestigioso talent show per fuggire da una realtà che le sta stretta.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La furia dei titani

Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes in un action mitologico. Il semidio Perseo intraprende una pericolosa missione per liberare Zeus, imprigionato dal capo dei titani, Kronos.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Occhiali neri

Dario Argento torna alla regia di un horror con Ilenia Pastorelli e Asia Argento. In una Roma immersa nelle tenebre, una escort non vedente finisce nel mirino di un serial killer.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore e altre seghe mentali

Commedia romantica di e con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta. Dopo una delusione d'amore Guido è diventato cinico, ma l'incontro con Giulia potrebbe fargli cambiare idea

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hereafter

Clint Eastwood dirige Matt Damon e sonda il mistero della morte. La vita di un uomo che parla con i defunti si intreccia con il drammatico vissuto di una donna e di un bambino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Miss F.B.I - Infiltrata speciale

Sequel di 'Miss Detective' con Sandra Bullock protagonista. Promossa a donna immagine per l'FBI, l'agente Gracie Hart torna in azione quando la sua migliore amica viene rapita a Las Vegas.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Equalizer 3 - Senza tregua

Antoine Fuqua dirige Denzel Washington in questo titolo action ambientato in Sicilia, che chiude la saga The Equalizer. Robert McCall, ex sicario del governo in cerca di pace, torna in azione per combattere una rete internazionale di traffico e terrorismo, cercando nella giovane Emma l’alleata ideale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La zona d'interesse

Jonathan Glazer firma questo intenso dramma storico, che esplora il contrasto tra la vita di una famiglia borghese e le atrocità dell'Olocausto. Rudolf Höss, direttore di Auschwitz, vive con sua moglie e i figli una routine serena, indifferente agli orrori che si consumano oltre il muro della sua tenuta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)