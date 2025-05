Guida TV Sky Cinema e NOW: The Wasp, Venerdi 23 Maggio 2025

Venerdi 23 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda The Wasp, thriller psicologico con Naomie Harris e Natalie Dormer. Due amiche stringono un patto per uccidere il marito di una di loro, ma il passato riemerge in modo distruttivo, trasformando un piano lucido in un incubo alimentato da vecchi rancori. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Caro diario, uno dei film più iconici di Nanni Moretti, premiato a Cannes. Suddiviso in tre episodi, fonde ironia e malinconia, intrecciando le ossessioni personali del regista con un ritratto del Paese e della società italiana degli anni Novanta. L’azione esplosiva arriva su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) con Jack Reacher – Punto di non ritorno. Tom Cruise torna nei panni dell’ex militare solitario per indagare su una cospirazione legata all’arresto di una collega, ma dovrà anche affrontare un inatteso segreto che scuote le sue certezze.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Il cacciatore e la regina di ghiaccio, prequel di “Biancaneve e il cacciatore”. In un mondo dominato da magia e potere, due eroine si battono contro le oscure forze delle sorelle regine, in un’avventura epica ricca di battaglie e incantesimi. L’adrenalina non manca su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) con Rush Hour – Due mine vaganti, primo capitolo della saga che vede Jackie Chan e Chris Tucker nei panni di due poliziotti incompatibili ma costretti a collaborare in una missione frenetica e piena di battute taglienti. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) propone Un colpo di fortuna, film di Woody Allen che torna a indagare le sfumature delle relazioni. Un incontro inaspettato con un vecchio amico d’infanzia incrina un equilibrio coniugale apparentemente perfetto, aprendo la porta a scelte imprevedibili.

Romanticismo e dolore su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) con Supernova, viaggio toccante con Colin Firth e Stanley Tucci. Una coppia affronta con coraggio la diagnosi di demenza precoce, cercando conforto nei luoghi che hanno segnato la loro lunga storia d’amore. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Lansky, biopic sul celebre mafioso ebreo Meyer Lansky, interpretato da Harvey Keitel. Rifugiato sotto sorveglianza federale, racconta la propria vita a un giornalista, mescolando confessioni, omissioni e la leggenda di un impero criminale. Sulla scia della commedia italiana, Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Un fantastico via vai. Leonardo Pieraccioni interpreta un marito temporaneamente separato, che si ritrova in mezzo a un gruppo di universitari, vivendo una seconda giovinezza piena di equivoci e riflessioni.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) La cena perfetta, con Salvatore Esposito e Greta Scarano. Tra cucina d’autore e criminalità organizzata, nasce un racconto di riscatto e ambizione nel cuore di Roma. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna Bastardi senza gloria, il cult firmato Quentin Tarantino con Brad Pitt e Christoph Waltz, che riscrive la storia della Seconda guerra mondiale con uno stile irriverente e premiato dalla critica.

