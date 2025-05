Guida TV Sky Cinema e NOW: Gli idoli delle donne, Martedi 27 Maggio 2025

Martedì 27 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Gli idoli delle donne, con Lillo, Greg e Corrado Guzzanti. Una commedia surreale in cui un gigolò, trasformato fisicamente da un incidente, è costretto a reinventarsi sotto la guida di un improbabile maestro della seduzione. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Red Snake, dramma bellico al femminile ambientato nel Kurdistan. Una ragazza yazida, vittima della violenza dell’Isis, trova la forza di reagire unendosi a un gruppo di guerrigliere per riscattare la propria libertà. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) spazio al classico di Alfred Hitchcock L’uomo che sapeva troppo, con James Stewart e Doris Day. Una vacanza si trasforma in un intrigo internazionale in cui una coppia si ritrova involontariamente coinvolta in un complotto omicida. Premiato con l’Oscar per la miglior canzone, “Que Sera, Sera”.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Rosanero, commedia per tutte le età con Salvatore Esposito. Un’improbabile inversione di corpi tra una bambina e un boss della camorra genera situazioni esilaranti e riflessioni sui valori della vita. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) punta sull’azione spettacolare con Spider-Man: Far from Home. Tom Holland veste i panni dell’Uomo Ragno in un’avventura internazionale tra inganni e realtà distorte, affiancato da Jake Gyllenhaal nei panni dell’enigmatico Mysterio. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Suburra, il noir urbano diretto da Stefano Sollima con un cast d’eccezione. Nella Roma corrotta e tentacolare si consuma una spietata lotta per il potere, tra politica, criminalità e ambizione.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta Un giorno di pioggia a New York, romanticismo firmato Woody Allen con Timothée Chalamet e Elle Fanning. Un weekend nella Grande Mela si trasforma in una girandola di incontri e rivelazioni che mettono alla prova i sentimenti dei protagonisti. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) manda in onda Collateral Beauty, dramma toccante con Will Smith. Dopo la perdita della figlia, un uomo cerca risposte scrivendo lettere alla Morte, al Tempo e all’Amore. Una storia intensa sul dolore e la rinascita. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Trafficanti, commedia nera diretta da Todd Phillips con Jonah Hill e Miles Teller. Ispirata a fatti reali, racconta l’ascesa di due giovani che diventano fornitori di armi per il governo USA, in un vortice di guadagni e illegalità.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Berlinguer – La grande ambizione, biopic di Andrea Segre con Elio Germano nei panni del leader comunista, già premiato con 2 David di Donatello. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) invece viene riproposto Cast Away, il survival drama diretto da Robert Zemeckis con un’eccezionale prova di Tom Hanks.

