Guida TV Sky Cinema e NOW: Terapia di coppia per amanti, Giovedi 29 Maggio 2025

Giovedì 29 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Terapia di coppia per amanti, commedia con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini. Due amanti stanchi della clandestinità si affidano a uno psicanalista, generando situazioni paradossali tra crisi, ironia e verità inaspettate. Il tono brillante e lo humor raffinato fanno da contrappunto alle fragilità del cuore. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) punta invece su The Hurt Locker, capolavoro di Kathryn Bigelow premiato con sei Oscar. Jeremy Renner guida una squadra di artificieri americani nell’Iraq dilaniato dalla guerra: tensione, realismo e una regia immersiva raccontano la psicologia dei soldati e l’assuefazione al pericolo in un conflitto senza tregua. Il brivido prende forma su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) con il capolavoro di Hitchcock Gli uccelli, dove l’orrore nasce dall’ordinario e si trasforma in incubo. Un attacco inspiegabile da parte di stormi sempre più aggressivi porta lo spettatore in un crescendo di ansia che riscrive le regole del thriller.

La programmazione per tutta la famiglia continua su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) con Belle & Sebastien - Amici per sempre, emozionante conclusione della trilogia tratta dal romanzo di Cécile Aubry. Il legame tra il giovane Sebastien e la sua amata Belle viene messo alla prova, tra avventure, coraggio e il valore dell’amicizia. Debutto imperdibile su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) per Furiosa - A Mad Max Saga: George Miller torna nel suo universo post-apocalittico con il prequel che racconta le origini della celebre guerriera. Rapita da una banda di predoni, la giovane Furiosa affronta un viaggio brutale che forgerà la sua identità, tra combattimenti e caos. Il noir si accende su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) con Gasoline Alley, thriller d’azione con Bruce Willis e Luke Wilson. Un sospettato in un triplice omicidio conduce un’indagine solitaria, in un mondo corrotto e violento dove nessuno è innocente.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) racconta intrighi di potere e passione con Jeanne du Barry - La favorita del Re, in cui Johnny Depp è Luigi XV. Il film segue l’ascesa di una donna del popolo a Versailles, in una storia di seduzione, ambizione e rottura delle convenzioni. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) Edoardo Leo firma Non sono quello che sono, rilettura contemporanea dell’Otello shakespeariano. Ambientato nella malavita romana, il dramma prende forma tra tradimenti, manipolazioni e gelosia, fino a un finale tragico che non concede redenzione. La risata torna protagonista su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) con Una notte da leoni 3: la banda più folle del cinema affronta l’ultima tappa del suo viaggio tra Las Vegas, imprevisti e colpi di scena, in un finale esilarante che chiude la saga cult.

Infine, le proposte di Sky Cinema +24: su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) va in onda Uno di noi, dramma familiare con Kevin Costner e Diane Lane, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ritorna Nowhere Special - Una storia d’amore, ritratto commovente di un padre e del suo gesto d’amore più grande, alla ricerca di un futuro per suo figlio.

