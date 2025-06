Guida TV Sky Cinema e NOW: Invasion, Lunedi 9 Giugno 2025

Lunedi 9 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) arriva Invasion, rilettura moderna del cult “L’invasione degli ultracorpi” con Nicole Kidman e Daniel Craig. Un’epidemia aliena trasforma gli esseri umani in creature prive di emozioni: solo un uomo e una donna, alla disperata ricerca di un antidoto, possono fermare l’invasione prima che l’intera umanità venga cancellata. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone A proposito di Schmidt, pellicola di Alexander Payne premiata con 2 Golden Globe. Jack Nicholson offre una delle sue interpretazioni più toccanti nei panni di un uomo in pensione che, dopo la morte della moglie, intraprende un viaggio in camper attraverso gli Stati Uniti alla ricerca di un senso alla propria esistenza.

Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) punta sull’adrenalina di The Code, thriller con Morgan Freeman e Antonio Banderas. Due ladri di generazioni diverse uniscono le forze per rubare un prezioso uovo Fabergé in una sfida piena di inganni e colpi di scena. L’animazione spassosa e intelligente torna su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) con Baby Boss, divertente successo DreamWorks che racconta l’arrivo di un neonato in giacca e cravatta, con una missione segreta e molto autoritaria, in una famiglia sconvolta dal suo carisma. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) esplode la vendetta con John Wick: Keanu Reeves è l’ex sicario leggendario richiamato in azione da un atto vile che scatena una furia implacabile contro la criminalità organizzata.

Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Giochi di potere, dramma politico diretto da John Madden. Jessica Chastain interpreta una spietata lobbista che, trovandosi in disaccordo con i suoi stessi principi, decide di sfidare l’intero sistema per ostacolare una legge sulle armi, trasformandosi in una nemica dello status quo. Commedia brillante su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) con Moglie e marito: Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak si scambiano involontariamente i corpi dopo un esperimento scientifico, vivendo le giornate l’uno nei panni dell’altra e scoprendo difetti, segreti e fragilità del partner da una prospettiva inedita.

Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) ospita A Bigger Splash, intrigante film di Luca Guadagnino. In una villa a Pantelleria, la tranquillità di una rockstar (Tilda Swinton) e del suo compagno viene sconvolta dal ritorno improvviso di un ex amante, interpretato da Ralph Fiennes, in un gioco pericoloso di seduzione, gelosia e tensioni latenti. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) va in onda Mi rifaccio vivo, commedia surreale diretta da Sergio Rubini. Neri Marcorè è un imprenditore sfortunato che, dopo essersi tolto la vita, ottiene una seconda occasione per rimettere a posto le sue scelte, in una riflessione ironica sulla rivincita personale e sull’identità.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo, storia d’amore intensa con Florence Pugh e Andrew Garfield. Dopo un incontro casuale e un incidente improvviso, Tobias e Almut costruiscono un legame profondo che si dipana tra gioia, dolore e consapevolezza del tempo che resta. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone Amistad, opera storica firmata Steven Spielberg, con Anthony Hopkins e Morgan Freeman. Un gruppo di schiavi africani si ribella su una nave negriera, dando il via a un complesso processo giudiziario che diventa simbolo universale di giustizia e libertà.

