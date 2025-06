Guida TV Sky Cinema e NOW: 28 giorni dopo, Martedi 17 Giugno 2025

Martedi 17 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema con titoli per ogni gusto, spaziando tra dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) trasmette 28 giorni dopo, horror apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy. Un gruppo di animalisti libera scimpanzé infetti da un virus, scatenando un’epidemia che devasta l’umanità. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Il Grinta, remake western dei fratelli Coen. Jeff Bridges interpreta lo sceriffo ingaggiato da una ragazzina per catturare l’assassino di suo padre. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Jupiter – Il destino dell'universo, sci-fi delle Wachowski con Channing Tatum e Mila Kunis. Una giovane immigrata russa, dal DNA unico, sembra essere la chiave per il futuro del cosmo.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) c’è Il campeggio dei papà, commedia con Cuba Gooding Jr.: in difficoltà nella gestione di un campeggio per ragazzi, chiede aiuto al padre, ex colonnello dei marines. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette Blu Profondo, action con Samuel L. Jackson. Un team di scienziati manipola il DNA di squali per combattere l’Alzheimer, ma le creature sfuggono al loro controllo. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) va in onda Ida Red, thriller con Frank Grillo, Josh Hartnett e Melissa Leo. Una matriarca criminale, dal carcere, controlla le attività illecite della sua famiglia.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. Un’avvocato ambientalista si ritrova a lavorare per il magnate che vuole demolire un edificio storico. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) c’è Arrivederci professore, dramma con Johnny Depp. Un insegnante, dopo aver ricevuto una diagnosi terminale, stravolge la sua vita, affrontandola con ironia. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) manda in onda La stanza degli omicidi, black comedy con Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Una gallerista collabora con due criminali per riciclare denaro, ma le cose sfuggono di mano.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Beetlejuice Beetlejuice, sequel di Tim Burton con Michael Keaton. Quando la giovane Astrid apre un portale per l’Aldilà, Beetlejuice riporta il chaos sulla terra. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone The Company Men, dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. Un dirigente deve reinventare la sua vita dopo aver perso il lavoro a causa della recessione.

28 giorni dopo

Horror apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy. Gli animalisti liberano degli scimpanze' infettati da un virus creato in laboratorio, innescando un'epidemia terrificante

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Grinta

Remake western dei fratelli Coen, con uno straordinario Jeff Bridges nel ruolo che fu di John Wayne. Una ragazzina ingaggia un arcigno sceriffo per catturare il killer di suo padre

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jupiter - Il destino dell'universo

Intenso sci-fi movie delle sorelle Wachowski (Matrix) con Channing Tatum e Mila Kunis. In un futuro distopico, il destino del cosmo risiede nel DNA di una giovane immigrata russa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il campeggio dei papà

Vacanze spensierate in una commedia con Cuba Gooding Jr. Incapace di gestire un campeggio estivo per ragazzi, Charlie chiede aiuto a suo padre, colonnello dei marines.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Blu Profondo

Action con Samuel L. Jackson e Saffron Burrows. In cerca di una cura per il morbo di Alzheimer, un gruppo di scienziati crea una specie di squalo molto piu' aggressiva e pericolosa

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ida Red

Crime-thriller con Frank Grillo, Josh Hartnett e Melissa Leo. In prigione per omicidio, la matriarca di una famiglia del crimine tesse le fila della malavita dal carcere

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi

Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. New York: Lucy, brillante avvocato ambientalista, viene assunta da un magnate degli immobili che vuole demolire un antico edificio.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Arrivederci professore

Un indimenticabile Johnny Depp in un dramma struggente e ironico. La diagnosi di una grave malattia convince un insegnante a rivoluzionare il suo atteggiamento nei confronti degli altri.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La stanza degli omicidi

Uma Thurman e Samuel L. Jackson tornano a collaborare in questa commedia noir. Nella caotica New York, una gallerista d'arte in difficoltà, si allea con due criminali per riciclare denaro sporco attraverso un geniale schema basato su opere d'arte. Ma ciò che sembra un piano perfetto, ben presto si complica.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Beetlejuice Beetlejuice

Michael Keaton torna nei panni del fantasma Beetlejuice nel sequel diretto da Tim Burton. Quando la giovane Astrid apre un portale per l’Aldilà, Beetlejuice è pronto a scatenare di nuovo il caos tra i vivi… e i morti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Company Men

Dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un agiato impiegato americano subisce un netto ridimensionamento quando perde il lavoro a causa della Recessione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)