Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re, Sabato 21 Giugno 2025

Stasera in TV, Sabato 21 Giugno, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) trasmette Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, epico capitolo finale della trilogia fantasy di Peter Jackson premiato con 11 Oscar. Mentre le forze di Sauron si preparano all’assalto decisivo, Frodo e Sam affrontano l’ultima e più ardua tappa del loro viaggio per distruggere l’Anello nel cuore di Monte Fato. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Thelma, commedia sorprendente con June Squibb. Dopo una truffa, una nonna di novant'anni sale su uno scooter elettrico per vendicarsi, dando il via a un’avventura comica e tenera, spinta solo dalla sua determinazione e dall’amore per la famiglia. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Matrix, cult di fantascienza premiato con 4 Oscar. Keanu Reeves veste i panni di Neo, un hacker che scopre la verità dietro il mondo che conosce: una simulazione creata per sottomettere l’umanità, che lui è destinato a sovvertire.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) c’è Cattivissimo Me 4, nuovo capitolo animato con il ritorno di Gru, ora agente segreto. Tra risate, azione e Minions scatenati, dovrà proteggere la sua famiglia e il piccolo e vivace Gru Jr. da un nuovo supercattivo, Maxime Le Mal. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette Rambo – Last Blood, capitolo finale della saga con Sylvester Stallone. In Messico per salvare la nipote rapita, Rambo affronta con brutalità una rete criminale, in un’ultima e spietata missione personale. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) va in onda Lo squalo 2, sequel del classico di Spielberg. Roy Scheider torna nei panni del capo della polizia di Amity, che deve ancora una volta combattere l’incubo di un altro letale squalo nelle acque dell’isola.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Qualcosa di nuovo, commedia romantica con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti. Due amiche si trovano, senza saperlo, a contendersi lo stesso uomo, mettendo alla prova la loro amicizia e le loro convinzioni sull’amore. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) c’è Dream Horse, storia vera ambientata in Galles. Toni Collette interpreta una cassiera che coinvolge il suo villaggio in un’inaspettata avventura: far crescere un cavallo da corsa per competere in uno dei più importanti tornei ippici britannici. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Baywatch, commedia d’azione con Dwayne Johnson e Zac Efron. I bagnini più famosi della TV affrontano una rete criminale che minaccia la loro spiaggia, tra addestramenti, ironia e scene spettacolari.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ritorna Jack Reacher – La prova decisiva, action con Tom Cruise nei panni di un ex ufficiale deciso a fare giustizia per conto proprio, indagando su una strage orchestrata da oscuri poteri. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone La migliore offerta, dramma diretto da Giuseppe Tornatore. Geoffrey Rush è un antiquario abituato alla solitudine che si ritrova travolto da un enigma emotivo e professionale legato a una misteriosa villa.

