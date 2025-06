Guida TV Sky Cinema e NOW: Nella tana dei lupi 2 - Pantera, Lunedi 23 Giugno 2025

Stasera in TV, Lunedi 23 Giugno, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.45) trasmettono Nella tana dei lupi 2 - Pantera, secondo capitolo dell’action-thriller con Gerard Butler, Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino. Big Nick vola in Europa per dare la caccia alla pericolosa banda della Pantera. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Chocolat, commedia sensuale con Juliette Binoche e Johnny Depp. In un piccolo paese francese, una donna apre una cioccolateria che conquista i palati e i cuori della comunità.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) va in onda Men in Black, commedia fantascientifica con Will Smith e Tommy Lee Jones, vincitrice di un Oscar. Una coppia di agenti segreti protegge la Terra da alieni nascosti tra gli umani. Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone La Befana vien di notte II - Le origini, prequel con Monica Bellucci e Fabio De Luigi. Una giovane orfana si trova in lotta contro un barone avido, ma una strega buona la proteggerà. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) trasmette Al vertice della tensione, thriller con Ben Affleck e Morgan Freeman, quarto capitolo della saga di Jack Ryan. Un giovane analista della CIA deve fermare una minaccia terroristica.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) ospita Hit Man - Killer per caso, brillante commedia di Richard Linklater con Glen Powell. Un docente si finge sicario collaborando con la polizia, ma rompe le regole. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) c’è C'era una volta il West, western cult di Sergio Leone con Henry Fonda e Claudia Cardinale. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per conquistare i terreni di un’ex prostituta. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Tutte lo vogliono, commedia con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada. Un toelettatore per cani è scambiato per un rinomato gigolo, scatenando una serie di equivoci.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Rampage - Furia animale, action con Dwayne Johnson. Un esperto di primati affronta creature mutate da un esperimento genetico che le rende bestie feroci. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) va in onda Il seme del fico sacro, dramma iraniano di Mohammad Rasoulof. Amin, neo promosso nel corpo giudiziario, affronta crisi familiari e morali dopo la scomparsa della sua arma e la scelta della figlia di aiutare un’amica in difficoltà.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Nella tana dei lupi 2 - Pantera

Gerard Butler nel secondo capitolo dell'action-thriller che vede nel cast Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino. Big Nick vola in Europa sulle tracce della banda della Pantera

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ACTION HD ore 21.45/canale 305)

Chocolat

Juliette Binoche e Johnny Depp in una 'dolce' commedia che stimola i sensi. In un paesino della Francia, una donna decide di aprire una cioccolateria che riscuote un grandissimo successo

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Men in Black

La commedia 'galattica' con Will Smith e Tommy Lee Jones premiata con 1 Oscar. Una coppia di agenti supersegreti sorveglia gli alieni che vivono sulla Terra camuffati da umani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La Befana vien di notte II - Le origini

Prequel con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti tra avventure e incantesimi. Una giovane orfana entra in conflitto con un avido barone, ma una strega gentile la salvera'

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Al vertice della tensione

Thriller con Ben Affleck e Morgan Freeman nel quarto film basato su Jack Ryan, il personaggio creato da Tom Clancy. Il giovane analista della CIA deve fermare un gruppo di terroristi

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Hit Man - Killer per caso

Brillante commedia di Richard Linklater con Glen Powell. Un docente collabora con la polizia fingendosi un sicario, ma un giorno infrange il protocollo

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

C'era una volta il West

Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tutte lo vogliono

Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada nella commedia degli equivoci di Alessio Maria Federici. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolo'

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Rampage - Furia animale

Action catastrofico con Dwayne Johnson. Un esperto di scimmie scopre l'esistenza di un esperimento genetico top secret che trasforma gli animali in bestie feroci e aggressive.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il seme del fico sacro

Mohammad Rasoulof firma questo dramma familiare ambientato in Iran. Amin ha appena ottenuto una promozione nel corpo giudiziario, ma la scomparsa della sua arma di servizio e la scelta della figlia di aiutare un’amica ferita cambieranno tutto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)