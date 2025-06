Guida TV Sky Cinema e NOW: Miss Sloane - Giochi di potere, Martedi 24 Giugno 2025

Stasera in TV, Martedi 24 Giugno 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) trasmette Miss Sloane - Giochi di potere, thriller politico diretto da John Madden con Jessica Chastain. Una brillante e spregiudicata lobbista decide di schierarsi contro l'industria delle armi, pagando il prezzo delle sue convinzioni. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Era mio figlio (2024), intenso dramma con Ed Harris e Sebastian Stan. La vera storia di William Pitsenbarger, eroe della guerra del Vietnam, e della lunga battaglia dei suoi genitori per ottenere giustizia e onori. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Gemini Man, action futuristico diretto da Ang Lee. Will Smith è un killer professionista braccato da un clone più giovane e letale, in una corsa contro sé stesso e il tempo.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) ospita Sonic - Il film, avventura per tutte le età con Jim Carrey e James Marsden. Il porcospino blu approda sulla Terra, dove dovrà affrontare lo scienziato Robotnik per salvare il pianeta. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) c’è San Andreas, disaster movie con Dwayne Johnson. Dopo un terremoto devastante, un pilota di elicotteri cerca di salvare la sua famiglia tra le macerie della California. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) propone Crawl - Intrappolati, survival-thriller prodotto da Sam Raimi. Una ragazza e suo padre lottano per sopravvivere all’alluvione e agli alligatori che infestano la loro casa in Florida.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) trasmette Qualcosa di speciale, commedia romantica con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Un uomo trova successo come autore dopo un lutto, ma l’incontro con una fioraia riapre le sue ferite. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Eyes Wide Shut, ultimo film di Stanley Kubrick con Nicole Kidman e Tom Cruise. Un viaggio nell’inconscio di una coppia messa in crisi da desideri taciuti e tentazioni inconfessabili. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) manda in onda Un figlio di nome Erasmus, commedia on the road con Luca e Paolo, Ricky Memphis e Daniele Liotti. Quattro amici si ritrovano a Lisbona per un funerale, ma una scoperta inattesa cambia tutto.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ritorna Nella tana dei lupi 2 - Pantera, con Gerard Butler nei panni di Big Nick, deciso a fermare in Europa una nuova e pericolosa organizzazione criminale. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone Chocolat, delicata commedia con Juliette Binoche e Johnny Depp. L’arrivo di una cioccolateria in un piccolo villaggio cambia la vita degli abitanti e spezza l’austerità locale.

