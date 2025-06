Guida TV Sky Cinema e NOW: Sweethearts, Mercoledi 25 Giugno 2025

Stasera in TV, Mercoledì 25 Giugno 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Sweethearts, una commedia universitaria tra sentimenti e libertà: due matricole decidono di lasciarsi con i rispettivi partner per vivere senza vincoli durante il Ringraziamento, ma i sentimenti si rivelano più complicati del previsto. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone il cult Fuga da Alcatraz di Don Siegel. Clint Eastwood è un detenuto che progetta una fuga impossibile dal carcere più sorvegliato d’America, dominato da un crudele direttore. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) torna Bad Boys, action adrenalinico con Will Smith e Martin Lawrence. Due detective inseguono trafficanti di droga, ma il rapimento di una testimone complica l’operazione.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Viaggio al centro della Terra, avventura per ragazzi con Brendan Fraser. Una spedizione esplora mondi sotterranei popolati da creature sorprendenti e pericolose. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) c’è Venom - La furia di Carnage, secondo capitolo con Tom Hardy. Il simbionte affronta una nuova minaccia letale: Carnage, nato dalla fusione con un assassino psicopatico. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) manda in onda Fino alla fine, thriller firmato Gabriele Muccino. Una ragazza americana accetta un invito misterioso che la trascina in una notte fuori controllo nella Palermo più oscura.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Lezioni di piano, dramma passionale pluripremiato. Una pianista muta, in una terra selvaggia e remota, intreccia un rapporto intenso con l’uomo che riceve in dono il suo pianoforte. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette The Old Oak di Ken Loach, storia di accoglienza e tensioni sociali. In un villaggio segnato dal declino, l’arrivo di profughi siriani riaccende paure e speranze. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) va in onda Mai Stati Uniti, commedia corale firmata Vanzina. Cinque fratellastri partono per l’Arizona per esaudire le ultime volontà del padre che non hanno mai conosciuto.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Miss Sloane - Giochi di potere, con Jessica Chastain nei panni di una lobbista pronta a tutto pur di vincere una battaglia morale. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) replica Era mio figlio, intenso racconto vero di eroismo e riconoscimento postumo, con un cast guidato da Ed Harris e Sebastian Stan.

