Guida TV Sky Cinema e NOW: Con chi viaggi, Giovedi 26 Giugno 2025

Stasera in TV, Gioveid 26 Giugno 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Con chi viaggi, una commedia on the road firmata YouNuts! con Fabio Rovazzi, Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Quattro sconosciuti si ritrovano in auto grazie a un’app di car-sharing: il viaggio si trasformerà in un’esperienza piena di colpi di scena. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) manda in onda L’ora più buia, dramma storico premiato con l’Oscar che racconta i momenti cruciali in cui Winston Churchill, interpretato da Gary Oldman, decise il destino del Regno Unito durante l’invasione nazista. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) presenta Focus - Niente è come sembra, elegante thriller con Will Smith e Margot Robbie. Un esperto truffatore prende sotto la sua ala una giovane promettente, ma la passione rischia di far saltare i loro piani.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Viaggio nell’isola misteriosa, avventura fantastica per tutta la famiglia. Dwayne Johnson e Michael Caine guidano un gruppo alla scoperta di un’isola piena di meraviglie e creature leggendarie. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) propone Twisters, il nuovo capitolo del celebre disaster movie. Una ex cacciatrice di tornado e un influencer spericolato uniscono le forze per testare tecnologie innovative contro tempeste catastrofiche.

Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) va in onda Possession - L’appartamento, horror paranormale ispirato a fatti reali. Una famiglia si trasferisce in un’abitazione maledetta che nasconde presenze terrificanti nel cuore della Madrid degli anni ’70. Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Appuntamento con l’amore, commedia corale romantica ambientata a San Valentino. Un intreccio di storie tra amori consolidati e cuori solitari in cerca dell’altra metà.

Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Papillon, nuovo adattamento del celebre romanzo autobiografico. Charlie Hunnam e Rami Malek sono i protagonisti di una fuga impossibile da un campo di prigionia nella giungla. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) manda in onda Effetti indesiderati, esilarante storia campana con Biagio Izzo e Massimiliano Gallo. Tre fratelli trovano casualmente della refurtiva, ma le conseguenze non saranno quelle sperate.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Sweethearts, commedia universitaria sulle relazioni ai tempi del college, tra buoni propositi e complicazioni sentimentali. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) replica Fuga da Alcatraz, intramontabile thriller carcerario con Clint Eastwood nel ruolo di un uomo deciso a evadere dal carcere più sorvegliato d’America.

Con chi viaggi

Gli YouNuts! dirigono una comedy on the road con Fabio Rovazzi, Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Una app di Car-Sharing riunisce 4 sconosciuti in un viaggio avventuroso.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ora piu' buia

Oscar al trucco e a Gary Oldman nei panni dell'uomo che fermo' Hitler. 1940: l'avanzata nazista induce il Primo Ministro Churchill a prendere decisioni drammatiche per il bene del paese (GBR 2017)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Focus - Niente è come sembra

Thriller romantico sull'arte del raggiro con Will Smith e Margot Robbie. Un maestro della truffa insegna i trucchi del mestiere alla bella Jess ma la sintonia tra i due complica le cose.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Twisters

Daisy Edgar-Jones e Glen Powell guidano questa nuova versione del disaster movie Twister. Kate, ex cacciatrice di uragani, viene richiamata sul campo per testare un nuovo sistema d'allerta meteo, alleandosi con la spericolata star dei social media Tyler per sfidare la furia della natura.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Possession - L'appartamento

Horror ispirato a una storia vera. 1976: giunta a Madrid in cerca di un futuro migliore, la famiglia Olmedo prende possesso di una casa infestata da spaventose presenze soprannaturali.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Appuntamento con l'amore

Un cast di star hollywoodiane per una commedia sul mistero dell’amore. A ridosso di San Valentino si intrecciano le storie di coppie innamorate e single in cerca dell'anima gemella

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Papillon

Charlie Hunnam e Rami Malek ('Bohemian Rhapsody') nel remake del cult del 1973. Condannato ingiustamente all'ergastolo, il giovane Henri Charriere tenta la fuga da un campo di lavoro.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Effetti indesiderati

Biagio Izzo e Massimiliano Gallo in una commedia di Claudio Insegno. Tre fratelli, proprietari di un caseificio, si imbattono in una refurtiva che potrebbe risolvere i loro guai economici.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Sweethearts

Divertente college movie tra amore e amicizia. Due matricole decidono di rompere con i rispettivi partner durante il Ringraziamento per non avere piu' vincoli. Ci riusciranno?

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Fuga da Alcatraz

Cult assoluto del cinema carcerario diretto da Don Siegel. Clint Eastwood è un detenuto in fuga dall'inespugnabile penitenziario di Alcatraz, amministrato da un sadico aguzzino

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)