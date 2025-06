Guida TV Sky Cinema e NOW: L'uomo invisibile, Domenica 29 Giugno 2025

Stasera in TV, grande appuntamento Domenica 29 Giugno 2025 con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Conclave, film vincitore di un Oscar e un Golden Globe diretto da Edward Berger. Ralph Fiennes guida un cast d’eccezione in un thriller politico-religioso ambientato nei misteriosi corridoi del Vaticano, dove si gioca il potere tra silenzi, segreti e lotte interne. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) trasmette Nata per te, emozionante Sky Original ispirato a una storia vera. Luca, interpretato con sensibilità, è un uomo omosessuale che sfida il sistema per diventare padre adottivo di una bambina abbandonata alla nascita, affrontando pregiudizi e ostacoli burocratici. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) celebra il mito con Jurassic Park, capolavoro di Steven Spielberg premiato con 3 Oscar. La creazione di un parco tematico con dinosauri clonati si trasforma in un incubo, in un mix perfetto di tensione, azione e meraviglia visiva.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) presenta Me contro Te: Il film – Vacanze in Transilvania, nuova avventura per Sofì, Luì e amici, impegnati a fermare i malvagi intenti di Viperiana in un castello pieno di insidie, dove il Conte Dracula custodisce un diamante dai poteri straordinari. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda Rush, adrenalinico biopic sulla leggendaria rivalità tra James Hunt e Niki Lauda. Chris Hemsworth e Daniel Brühl si sfidano in pista e nella vita in uno dei duelli più iconici della Formula Uno, diretto da Ron Howard. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Split, thriller psicologico firmato M. Night Shyamalan. James McAvoy offre una prova inquietante nei panni di un uomo con 23 personalità diverse, tra cui si nasconde una creatura pericolosa e sovrumana pronta a emergere.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) trasmette Magic in the Moonlight, commedia elegante diretta da Woody Allen. Colin Firth è un illusionista cinico deciso a smascherare la presunta veggente Emma Stone, ma tra i due nascerà un’intesa imprevedibile nella cornice della Costa Azzurra anni '20. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) va in onda Plutonio 239 – Pericolo invisibile, pellicola HBO ambientata in Russia. Un operaio radioattivo decide di rubare del plutonio per garantirsi un futuro migliore, ma si ritrova coinvolto in una spirale di pericolo e disperazione. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Tropic Thunder – Unisciti a loro, satira esplosiva diretta da Ben Stiller. Un gruppo di attori si ritrova catapultato in un vero conflitto bellico durante le riprese, ignari di non essere più su un set cinematografico.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Jack Reacher – Punto di non ritorno, action con Tom Cruise alle prese con un complotto militare e con rivelazioni personali che metteranno in discussione le sue certezze. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) replica Nel nostro cielo un rombo di tuono, il commovente omaggio a Gigi Riva, icona del calcio italiano raccontata attraverso immagini d’epoca e testimonianze intense.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

L'uomo invisibile

Thriller di successo con Elisabeth Moss nell'originale rilettura Blumhouse del personaggio di H.G. Wells. Cecilia fugge dal marito, uno scienziato sociopatico che tornera' a terrorizzarla

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

C'eravamo tanto amati

Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli nel capolavoro di Ettore Scola. La storia di tre amici, ex partigiani, sullo sfondo dell'Italia dal Dopoguerra agli anni 70

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il mondo perduto: Jurassic Park

Secondo capitolo diretto da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore. Due scienziati ostacolano un criminale che vuole trasportare i feroci dinosauri nello zoo di San Diego

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e la pietra filosofale

Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Daylight - Trappola nel tunnel

Dal regista di "Fast and Furious", action catastrofico con Sylvester Stallone e Viggo Mortensen. Un incidente scatena l'inferno nel tunnel sottomarino che unisce Manhattan al New Jersey.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

It

Andy Muschietti dirige il primo capitolo horror tratto dal romanzo di Stephen King. Un gruppo di ragazzini si allea per sconfiggere il clown colpevole delle sparizioni di bambini

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Big Wedding

Commedia con Robert De Niro, Katherine Heigl, Susan Sarandon e Diane Keaton. In occasione delle nozze del figlio adottivo, due coniugi, separati da anni, fingono di andare d'accordo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Apocalypse Now

Palma d'oro e 2 Oscar al capolavoro bellico di F.F. Coppola con Marlon Brando, in versione final cut. Nella giungla del Vietnam, il capitano Willard deve scovare il colonnello Kurtz.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Flaminia

Michela Giraud dirige e interpreta una commedia divertente e toccante. La vita borghese di Flaminia De Angelis e' "perfetta" fino a quando nella sua esistenza irrompe la sorellastra.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Conclave

Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Nata per te

Sky Original ispirato a una storia vera e piena d'amore diretta da Fabio Mollo. Luca, single e omosessuale con un forte desiderio di paternita', lotta per ottenere l’affidamento di Alba.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)