Guida TV Sky Cinema e NOW: Itaca. Il Ritorno, Lunedi 30 Giugno 2025

Stasera in TV, grande appuntamento Lunedi 30 Giugno 2025 con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.45) trasmettono Itaca. Il Ritorno, rilettura intensa e visivamente potente del poema omerico diretta da Uberto Pasolini. Dopo vent’anni lontano, Ulisse torna nella sua Itaca trovando il regno sotto assedio, l’identità in discussione e il potere minacciato dai Proci. Un’opera epica che riflette sul tempo, sull’attesa e sul senso di appartenenza. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Frida, biopic pluripremiato con Salma Hayek nei panni dell’artista messicana Frida Kahlo. Un viaggio tra passione, dolore, arte e politica, segnato da relazioni intense e figure come Diego Rivera e Trotsky, che influenzarono profondamente la sua visione creativa.

Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) manda in onda Jurassic Park III, terzo capitolo della celebre saga, con Sam Neill di nuovo nei panni di Alan Grant. Ingannato da una coppia disperata, si ritrova ancora una volta sull’isola di Sorna, tra nuove creature letali e una lotta disperata per la sopravvivenza. Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Troppo napoletano, commedia di Gianluca Ansanelli prodotta da Alessandro Siani, con Serena Rossi. Il piccolo Ciro affronta le prime emozioni amorose con l’aiuto di uno psicologo eccentrico. Una storia tenera e divertente nel cuore della Napoli più verace. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette Borderlands, fanta-action diretto da Eli Roth ispirato al celebre videogioco. Su Pandora, mondo selvaggio e violento, la cacciatrice Lilith forma una squadra improbabile per salvare la figlia di Atlas. Esplosioni, alieni e umorismo nero in una missione fuori dagli schemi.

Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Jack Ryan – L’iniziazione, spy-thriller con Chris Pine tratto dai romanzi di Tom Clancy. Ryan, giovane analista, si ritrova in prima linea a Mosca per sventare un piano che minaccia l’intera economia mondiale. Suspense e azione in stile CIA. Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) manda in onda Partnerperfetto.com, commedia romantica con Diane Lane e John Cusack. Una donna divorziata esplora il mondo degli appuntamenti online, tra disastri e nuove emozioni, in una storia tenera sull’amore oltre i quarant’anni. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Le amiche della sposa, commedia irriverente con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie affronta una guerra tra damigelle in vista del matrimonio della migliore amica, tra gelosie, party disastrosi e situazioni esilaranti.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone L’uomo invisibile, thriller Blumhouse con Elisabeth Moss su paranoia e abusi in chiave moderna. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ritrasmette C’eravamo tanto amati, capolavoro di Ettore Scola con Gassman, Manfredi e Sandrelli. Un racconto amaro sull’amicizia e sui sogni della generazione del dopoguerra.

