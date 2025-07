Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Potere dei Soldi, Martedi 1 Luglio 2025

Stasera in TV, grande appuntamento Martedi 1 Luglio 2025 con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Il potere dei soldi, uno spy-thriller ad alta tensione con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth. In un mondo dominato da finanza e multinazionali, un giovane brillante ma ricattato viene costretto a infiltrarsi nella concorrenza per rubare un prototipo tecnologico. Tra inganni, manipolazioni e tecnologia, si muove in una corsa pericolosa dove ogni errore può costare la vita. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Nowhere Special – Una storia d'amore, dramma toccante diretto da Uberto Pasolini, con James Norton e il piccolo Daniel Lamont. John è un padre single malato terminale che impiega i suoi ultimi mesi di vita nella ricerca di una nuova famiglia per il figlio di quattro anni. Un film profondamente umano, delicato e commovente. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) si torna nel mondo dei dinosauri con Jurassic World, primo capitolo della nuova trilogia prodotta da Steven Spielberg, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. In un parco tematico futuristico, un esperimento genetico sfugge al controllo, scatenando il caos. Azione, adrenalina e nostalgia per i fan della saga cult.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) manda in onda Nonno questa volta è guerra, commedia per tutta la famiglia con Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken. Quando il nonno si trasferisce nella camera del nipote, tra i due esplode una guerra di scherzi e trappole, in una divertente sfida generazionale. Risate garantite per grandi e piccoli. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) c’è Hotel Artemis, action distopico con Jodie Foster e Dave Bautista ambientato in una Los Angeles nel caos. Un ospedale segreto per criminali diventa rifugio per una banda di rapinatori feriti, ma la situazione degenera in una spirale di violenza e tradimenti. Ritmo serrato e atmosfera claustrofobica. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Pig – Il piano di Rob, con un sorprendente Nicolas Cage. Un ex chef ritiratosi nei boschi dell’Oregon si lancia in una missione personale per ritrovare il suo maiale da tartufo rapito. Un racconto fuori dagli schemi che diventa una riflessione profonda sul dolore, la solitudine e la memoria.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) va in onda Amici, amanti e..., commedia con Natalie Portman e Ashton Kutcher. Due amici stabiliscono una relazione senza impegni, solo sesso. Ma i sentimenti complicano le regole. Una commedia brillante e romantica che gioca con le dinamiche delle relazioni moderne. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Soldato Jane, diretto da Ridley Scott, con Demi Moore e Viggo Mortensen. Una donna si batte per entrare nei Navy Seals, affrontando un addestramento estremo e un ambiente ostile. Un film di grande forza e impatto, tra resilienza, sfida e emancipazione femminile. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) manda in onda Se mi lasci non vale, commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso. Due uomini traditi decidono di vendicarsi aiutati da un attore squattrinato. Tra travestimenti e malintesi, una commedia degli equivoci dal sapore tutto italiano.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) c’è la replica di Itaca. Il Ritorno, rilettura moderna del mito di Ulisse con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna invece Frida, la biografia intensa della pittrice messicana interpretata da Salma Hayek, un viaggio tra arte, passione e dolore.

