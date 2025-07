Guida TV Sky Cinema e NOW: Il principe di Roma, Giovedi 3 Luglio 2025

Stasera in TV, grande appuntamento Giovedi 3 Luglio 2025 con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Il principe di Roma, commedia italiana firmata da Edoardo Falcone con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini. Ambientato alla vigilia dell’Unità d’Italia, il film racconta le disavventure di un uomo d'affari avido e opportunista che, nel tentativo di scalare la nobiltà romana, viene coinvolto in un viaggio soprannaturale tra i fantasmi del passato. Una favola grottesca che mescola comicità e riflessione sociale. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) c’è Il filo nascosto, raffinato dramma di Paul Thomas Anderson premiato con l’Oscar ai migliori costumi. Protagonista un intenso Daniel Day-Lewis, nei panni di uno stilista britannico degli anni ’50 la cui vita ordinata e rigorosa viene sconvolta dall’arrivo di una giovane donna determinata a non farsi modellare come un semplice abito. Un film che esplora le dinamiche del potere affettivo con eleganza visiva e sottile tensione emotiva. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Jurassic Park, capolavoro assoluto di Steven Spielberg, vincitore di 3 Oscar. Un classico della fantascienza che ha rivoluzionato il cinema degli anni ’90: la creazione di un parco tematico con dinosauri clonati dà il via a una corsa alla sopravvivenza tra scienza e natura. Ancora oggi visivamente straordinario.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) va in onda Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, rilettura fantasy della celebre leggenda di Peter Pan diretta da Joe Wright. Il film segue le origini del bambino che non voleva crescere, tra pirati, fate e magie, con Hugh Jackman nei panni del cattivo Barbanera. Un’avventura visivamente spettacolare adatta a tutta la famiglia. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) propone Hunger Games, primo capitolo della saga distopica con Jennifer Lawrence. In un futuro totalitario, Katniss Everdeen diventa simbolo di ribellione quando viene scelta per partecipare a un crudele reality show in cui i partecipanti devono uccidersi a vicenda. Azione, critica sociale e una protagonista iconica. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) debutta Home Education – Le regole del male, horror psicologico diretto da Andrea Niada. Una giovane ragazza cresce isolata, convinta dalla madre che l’amore può riportare in vita il padre appena deceduto. Un racconto inquietante e claustrofobico che esplora i confini tra lutto, manipolazione e follia.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) trasmette Scrivimi una canzone, commedia romantica con Hugh Grant e Drew Barrymore. Un ex popstar sull’orlo dell’oblio ha l’occasione di tornare alla ribalta scrivendo una hit per una giovane diva, ma ha bisogno dell’aiuto di una ragazza eccentrica e piena di talento. Tra note e risate, nasce un’intesa inaspettata. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) c’è Recount, dramma politico con Kevin Spacey e Laura Dern che ripercorre i convulsi giorni delle elezioni presidenziali USA del 2000, quando la corsa tra George W. Bush e Al Gore fu decisa da poche schede in Florida. Un film denso e preciso, che rivela i meccanismi e le pressioni dietro al potere. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) manda in onda Scemo e più scemo, esilarante road movie con Jim Carrey e Jeff Daniels. Due amici assolutamente incapaci affrontano un improbabile viaggio per restituire una valigetta smarrita, dando vita a gag surreali e irresistibili. Un cult della comicità demenziale anni ’90.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo episodio della saga che immagina una Terra dominata dalle scimmie tre secoli dopo la morte di Cesare. Conflitti interni e vecchie alleanze mettono in discussione l’ordine evolutivo. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone Hurricane – Il grido dell’innocenza, potente biografia con Denzel Washington nei panni del pugile Rubin Carter, incarcerato per un crimine mai commesso. Una storia di ingiustizia, resistenza e speranza.

