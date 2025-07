Guida TV Sky Cinema e NOW: Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, Venerdi 4 Luglio 2025

Stasera in TV, Venerdi 4 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Speak No Evil: Non parlare con gli sconosciuti, thriller psicologico diretto da James Watkins con James McAvoy. Una famiglia americana si lascia convincere a trascorrere un tranquillo weekend in una villa isolata, ma dietro l'apparente ospitalità si nasconde una tensione sempre più sinistra. Il film costruisce un crescendo angosciante che mette alla prova i confini della fiducia e dell'istinto di sopravvivenza. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Tartarughe all'infinito, trasposizione del romanzo di John Green. La diciassettenne Aza, affetta da un disturbo ossessivo-compulsivo, vive chiusa nel proprio mondo interiore finché l’incontro con Davis non la spinge a sfidare le proprie paure. Una storia toccante sulla forza dell’amicizia e sul bisogno di connessione emotiva, raccontata con delicatezza e autenticità. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) c’è Il mondo perduto – Jurassic Park, sequel diretto da Steven Spielberg con Jeff Goldblum e Julianne Moore. Dopo la scoperta di un secondo sito popolato da dinosauri, una spedizione scientifica cerca di proteggerli dall’avidità di chi vuole portarli a San Diego. Avventura e adrenalina in uno dei seguiti più spettacolari del cinema anni ’90.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Megamind, ironica animazione DreamWorks che ribalta i ruoli tra eroe e villain. Dopo aver sconfitto il suo acerrimo nemico, Megamind si ritrova senza uno scopo. La creazione di un nuovo avversario, però, lo spingerà a scoprire qualcosa di sé che non aveva mai considerato. Intelligente, divertente e pieno di ritmo. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) va in onda First Kill, action-thriller con Bruce Willis e Hayden Christensen. Un padre e suo figlio si ritrovano loro malgrado coinvolti in una rapina finita nel sangue e dovranno combattere per sopravvivere e sventare un complotto che coinvolge anche la polizia. Ritmo serrato e tensione crescente in una storia di vendetta e redenzione. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) presenta MaXXXine, ultimo capitolo della trilogia horror creata da Ti West. Mia Goth torna nei panni della protagonista decisa a sfondare a Hollywood dopo un passato nel cinema per adulti, ma un serial killer la prende di mira. Un horror viscerale che mescola critica sociale, sangue e ossessione per la celebrità.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) va in onda I guardiani del destino, originale sci-fi romantico con Matt Damon e Emily Blunt, tratto da un racconto di Philip K. Dick. Un ambizioso politico e una ballerina si incontrano per caso e scatenano l'intervento di una misteriosa organizzazione che vuole separarli. Tra libero arbitrio e destino, una storia d’amore impossibile quanto irresistibile. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Mondocane, distopico film italiano con Alessandro Borghi ambientato in una Taranto devastata da un futuro apocalittico. Due orfani crescono nel degrado e sognano di entrare in una pericolosa gang. Ma la loro amicizia sarà messa alla prova in un mondo dominato dalla violenza. Crudo e potente, con uno stile visivo originale. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) c’è Mia moglie per finta, brillante commedia con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman. Un chirurgo inventa un matrimonio inesistente per sedurre le donne, ma quando incontra quella giusta, chiede alla sua assistente di fingersi l’ex moglie. Situazioni esilaranti e ritmo brillante per una commedia degli equivoci moderna.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Il principe di Roma, divertente commedia di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini, in cui un affarista senza scrupoli finisce per confrontarsi con i fantasmi della storia in un viaggio surreale e ironico tra passato e coscienza. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) c’è Il filo nascosto, intenso e raffinato dramma sentimentale ambientato nella Londra degli anni ’50, diretto da Paul Thomas Anderson e interpretato da uno straordinario Daniel Day-Lewis, nel ruolo di uno stilista perfezionista la cui routine viene travolta da una donna tanto fragile quanto determinata.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Speak No Evil: Non parlare con gli sconosciuti

James McAvoy è protagonista di questo thriller psicologico diretto da James Watkins. Una famiglia americana accetta l’invito a trascorrere un weekend in campagna, ma la vacanza da sogno si trasforma presto in un incubo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Tartarughe all'infinito

Dal best-seller di John Green, un film sulla forza dell'amicizia. Aza ha 17 anni e deve combattere con gli attacchi di panico, ma quando incontra Davis tentera' un approccio diverso (US 2024)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il mondo perduto - Jurassic Park

Secondo capitolo diretto da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore. Due scienziati ostacolano un criminale che vuole trasportare i feroci dinosauri nello zoo di San Diego.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Megamind

Allegra parodia del mondo dei supereroi in un gioiello d'animazione DreamWorks. Annoiato dalla mancanza di un rivale, Megamind ne crea uno grazie al dna del nemico sconfitto, Metroman.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

First Kill

Action con Bruce Willis e Hayden Christensen. In vacanza nei boschi, un broker e suo figlio assistono casualmente all'omicidio di un poliziotto da parte di una banda in fuga.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

MaXXXine

Ultimo capitolo della trilogia horror-thriller di Ti West con Mia Goth. Maxine vuole lasciare il mondo del porno per diventare attrice, ma un serial killer minaccia la sua ascesa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

I guardiani del destino

Matt Damon ed Emily Blunt in un film di fantascienza da un racconto di Philip K. Dick. Un politico newyorkese scopre che dei misteriosi emissari impediscono l'amore tra lui e una ballerina.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Mondocane

Alessandro Borghi in una storia di amicizia e crimine ambientata in una Taranto post-apocalittica. Due ragazzi vogliono entrare nella gang delle formiche, guidata dal minaccioso Testacalda.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mia moglie per finta

Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il principe di Roma

Edoardo Falcone dirige un film commedia con un cast tutto italiano composto da Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini. In questa divertente pellicola, un avido uomo d'affari riceve la visita di illustri fantasmi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il filo nascosto

Oscar ai costumi per la pellicola di Paul Thomas Anderson con un formidabile Daniel Day-Lewis. Londra, anni 50: la vita di un rinomato stilista viene turbata dall'infatuazione per una donna

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)