Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo, Sabato 5 Luglio 2025

Stasera in TV, Sabato 5 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Io sono la fine del mondo, commedia diretta da Gennaro Nunziante con protagonista Angelo Duro, nei panni di un uomo cinico e disilluso che, costretto a occuparsi dei genitori anziani, coglie l’occasione per regolare vecchi conti. Tra sarcasmo feroce e risate amare, il film ha conquistato il pubblico grazie al suo approccio irriverente e diretto. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Leonora addio, opera di Paolo Taviani premiata a Berlino, ispirata a un racconto di Luigi Pirandello. Dopo la morte dello scrittore, un funzionario affronta un surreale viaggio da Roma ad Agrigento per riportare le sue ceneri. Un film poetico, onirico e carico di riflessioni sul senso della memoria, della morte e dell’identità culturale italiana. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) c’è Joker, capolavoro psicologico diretto da Todd Phillips con Joaquin Phoenix, vincitore dell’Oscar. La storia segue l’emarginato Arthur Fleck, comico fallito e disturbato, che lentamente si trasforma nell’iconico villain di Gotham. Un film potente, crudo e disturbante, che esplora la follia e la deriva sociale.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Sulle ali dell’avventura, emozionante storia ispirata a eventi reali e diretta da Nicolas Vanier. Un padre e un figlio cercano di salvare una razza di oche migratrici con un piano straordinario: guidarle verso un rifugio sicuro in volo. Un racconto avventuroso e commovente che unisce amore per la natura e legami familiari. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) va in onda Armageddon – Giudizio finale, iconico disaster movie di Michael Bay con Bruce Willis e Ben Affleck. Un gigantesco asteroide minaccia la Terra, e solo una squadra di trivellatori spaziali può tentare l’impossibile. Spettacolare, adrenalinico e carico di pathos, è diventato un cult del genere catastrofico. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) presenta La finestra sul cortile, uno dei più celebri thriller di Alfred Hitchcock, con James Stewart e Grace Kelly. Immobilizzato da una frattura, un fotografo trascorre il tempo osservando i vicini dalla finestra, finché non sospetta di aver assistito a un omicidio. Suspense pura e tensione crescente in un capolavoro del cinema.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) c’è La rivolta delle ex, romantic comedy con Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Un fotografo donnaiolo viene messo di fronte alle proprie scelte sentimentali da una serie di fantasmi delle sue ex fidanzate. Ironico e leggero, con un tocco fantasy alla “Canto di Natale”. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Zero Dark Thirty, intenso thriller politico diretto da Kathryn Bigelow, che ricostruisce con realismo la lunga caccia a Osama Bin Laden. Con Jessica Chastain nel ruolo di una determinata analista della CIA, il film offre un ritratto crudo e dettagliato del conflitto post-11 settembre. Vincitore di un Oscar e celebrato per la sua tensione narrativa. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) va in onda Hazzard, divertente adattamento cinematografico della serie cult anni ’80. I cugini Bo e Luke Duke si ribellano al malvagio Boss Hogg, aiutati dalla cugina Daisy interpretata da Jessica Simpson. Inseguimenti, battute e azione in una commedia dall’animo nostalgico e scanzonato.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Speak No Evil: Non parlare con gli sconosciuti, thriller psicologico con James McAvoy diretto da James Watkins, dove una vacanza apparentemente serena si trasforma in un incubo per una famiglia americana, intrappolata in un gioco perverso di manipolazione e terrore. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) viene trasmesso Tartarughe all’infinito, tratto dal romanzo di John Green, in cui la giovane Aza, alle prese con attacchi di panico e pensieri ossessivi, cerca di aprirsi al mondo grazie all’incontro con Davis, riscoprendo la forza dell’amicizia e la possibilità di un contatto reale con gli altri.

