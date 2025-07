Guida TV Sky Cinema e NOW: Out of Sight, Domenica 6 Luglio 2025

Stasera in TV, Domenica 6 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Out of Sight, elegante thriller diretto da Steven Soderbergh con George Clooney e Jennifer Lopez, tratto dal romanzo di Elmore Leonard. Un rapinatore appena evaso prende in ostaggio una poliziotta federale, dando inizio a un gioco di seduzione, fughe e scelte morali. Un mix riuscito di azione e ironia, impreziosito da una regia raffinata e una chimica perfetta tra i protagonisti. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone The Hateful Eight, western claustrofobico di Quentin Tarantino con un cast d’eccezione che comprende Samuel L. Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh. Otto individui si rifugiano in una locanda durante una tempesta di neve, ma tensioni, segreti e bugie esplodono in una spirale di violenza. Le musiche firmate da Ennio Morricone, premiate con l’Oscar, amplificano l’atmosfera cupa e minacciosa. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) c’è Wonder Woman, il film DC diretto da Patty Jenkins che racconta la nascita della leggendaria eroina interpretata da Gal Gadot. Cresciuta su un’isola di Amazzoni, Diana lascia la sua terra per combattere nella Prima Guerra Mondiale al fianco di un ufficiale americano, scoprendo i suoi poteri e il suo destino. Un’avventura epica, spettacolare e simbolica.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Mean Girls, teen comedy cult con Lindsay Lohan. Dopo anni in Africa, Cady si ritrova alle prese con la giungla del liceo americano, tra gelosie, amori e rivalità con la carismatica ma spietata Regina George. Divertente, pungente e sempre attuale, è diventato un riferimento per le commedie adolescenziali. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) va in onda L’ultima partita, action thriller con Dave Bautista e Pierce Brosnan. Un ex militare si ritrova a dover sventare un attentato in uno stadio di Londra, affrontando una cellula terroristica senza alcun supporto. Tensione, scontri e adrenalina in un film ad alto ritmo. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) presenta Songbird, thriller distopico prodotto da Michael Bay e ambientato in un futuro segnato dalla pandemia di Covid-23. Il protagonista, immune al virus, cerca disperatamente di salvare la donna che ama da una quarantena militarizzata. Una visione angosciante e provocatoria di un mondo sull’orlo del collasso.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) c’è Romeo è Giulietta, commedia teatrale di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. Una giovane attrice, esclusa dal ruolo di Giulietta, si traveste da uomo per ottenere la parte di Romeo. Il gioco di identità e finzione porta a equivoci brillanti e riflessioni sul ruolo e l’essenza dell’attore. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Padri e figlie, dramma familiare diretto da Gabriele Muccino con Russell Crowe e Amanda Seyfried. Una figlia segnata dai traumi infantili cerca di affrontare la vita adulta, lottando contro l’ombra di un padre fragile e geniale. Un film intenso che esplora i legami più profondi tra genitori e figli. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) va in onda Il tuo ex non muore mai, action comedy tutta al femminile con Mila Kunis e Kate McKinnon. Due amiche ordinarie si ritrovano coinvolte in un complotto internazionale dopo aver scoperto che l’ex di una di loro era una spia. Gag, inseguimenti e battute in un ritmo serrato e divertente.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Io sono la fine del mondo, commedia acida e dissacrante con Angelo Duro, diretta da Gennaro Nunziante. Costretto a prendersi cura dei genitori, il protagonista ne approfitta per sfogare un cinismo feroce contro il mondo che lo circonda. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) viene trasmesso Leonora addio, film di Paolo Taviani ispirato a Pirandello, in cui un funzionario accompagna le ceneri dello scrittore da Roma ad Agrigento. Un’opera riflessiva e suggestiva, premiata al Festival di Berlino.

